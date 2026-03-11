Hable con elPrograma

En Andes circuló un panfleto y pintaron grafitis alusivos a un supuesto grupo ilegal

Las intimidaciones se realizaron en varios sectores de la población; de inmediato las autoridades recorrieron los sitios y procedieron a borrar los grafitis.

Grafitis borrados por als autorades en Andes pintados por un supuesto grupo CAC- fotos cortesía

Andes- Antioquia

El pasado martes 10 de marzo se reportó una situación que generó zozobra entre la población del municipio de Andes, Suroeste de Antioquia, debido a varios mensajes difundidos por un supuesto grupo que se autodenomina Comando Armado Campesino (CAC).

Según la información verificada por las autoridades y confirmada, la situación se reportó en varios sectores, entre ellos La Legía y La Aguada del municipio, aparecieron pintados grafitis en varias paredes con las siglas CAC. Además, pegaron en postes y otros lugares panfletos con las mismas siglas, pero esta vez acompañados de fusiles.

Pánfleto destruido en Andes- foto cortesía

Ante esta situación, las autoridades locales, como ejército y policías, activaron un dispositivo de seguridad con patrullajes en los lugares donde se reportó la intimidación, tratando de ubicar a los responsables. De inmediato se procedió a borrar las mencionadas siglas y a desprender los panfletos fijados en los postes y paredes.

Las autoridades tratan de ubicar a las personas que realizaron esta acción e intimidación e identificar al mencionado grupo del que hasta el momento no se tenía registro.

Grafito del supuesto grupo CAC en Andes

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Yo soy responsable de lo que digo, pero no de lo que se interpreta.

