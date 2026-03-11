En Andes circuló un panfleto y pintaron grafitis alusivos a un supuesto grupo ilegal

Andes- Antioquia

El pasado martes 10 de marzo se reportó una situación que generó zozobra entre la población del municipio de Andes, Suroeste de Antioquia, debido a varios mensajes difundidos por un supuesto grupo que se autodenomina Comando Armado Campesino (CAC).

Según la información verificada por las autoridades y confirmada, la situación se reportó en varios sectores, entre ellos La Legía y La Aguada del municipio, aparecieron pintados grafitis en varias paredes con las siglas CAC. Además, pegaron en postes y otros lugares panfletos con las mismas siglas, pero esta vez acompañados de fusiles.

Pánfleto destruido en Andes- foto cortesía

Ante esta situación, las autoridades locales, como ejército y policías, activaron un dispositivo de seguridad con patrullajes en los lugares donde se reportó la intimidación, tratando de ubicar a los responsables. De inmediato se procedió a borrar las mencionadas siglas y a desprender los panfletos fijados en los postes y paredes.

Las autoridades tratan de ubicar a las personas que realizaron esta acción e intimidación e identificar al mencionado grupo del que hasta el momento no se tenía registro.