Cayó en Cali presunto integrante de la red de corrupción de ‘Papá Pitufo’ mientras acudía a votar

La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de cinco personas señaladas de integrar una presunta red de corrupción que habría favorecido las actividades de contrabando de Diego Marín Buitrago, conocido con los alias de ‘El Viejo’ o ‘Papá Pitufo’.

Entre los capturados se encuentran el candidato al Senado Freddy Camilo Gómez Castro y los exintegrantes de la Policía Nacional José Luis Olaya Caicedo, Faudel Luis Salazar Piñeros, Juan Miguel Jaramillo Mora y Édgar Humberto Bacca Suárez.

Según información conocida por Caracol Radio, una de las capturas se realizó en la ciudad de Cali. Se trata de Faudel Luis Salazar Piñeros, detenido por los delitos de concierto para delinquir, favorecimiento al contrabando y cohecho por dar u ofrecer.

De acuerdo con las autoridades, Salazar Piñeros fue ubicado cuando acudió a votar al colegio Francisco de Paula Santander, en el barrio Bellavista, en la comuna 19 de Cali. El hombre tenía asignada la mesa de votación número 12, lugar donde fue interceptado por las autoridades y capturado.

La Fiscalía indicó que el detenido es exintegrante de la Policía Nacional y haría parte de la estructura que, presuntamente, facilitó las operaciones de contrabando lideradas por Diego Marín Buitrago.

Durante la jornada electoral, las autoridades también reportaron otras capturas en diferentes puestos de votación de Cali por distintos delitos, entre ellos intento de feminicidio.

Adicionalmente, la Fiscalía informó que seis personas reportadas como desaparecidas fueron ubicadas en puestos de votación, tras presentarse a sufragar durante la jornada electoral.