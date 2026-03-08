“No era lapicero borrable”: autoridades por polémica denuncia de comunidad en Piedecuesta, Santander

Bucaramanga

Un incidente registrado en un puesto de votación de Piedecuesta en Santander, generó inquietud entre votantes y testigos electorales luego de que un ciudadano denunciara que la tinta del lapicero con el que marcó el tarjetón se corrió.

El hecho ocurrió en la Escuela Normal Superior, donde el ciudadano manifestó que el bolígrafo podría ser borrable. Sin embargo, posteriormente reconoció que había humedecido su mano para comprobar si la tinta se borraba, lo que provocó que esta se corriera sobre el papel.

“Lo que se pudo evidenciar es que el lapicero no era borrable, era el lapicero que venía en el kit electoral, pero al momento de frotar la tinta con las manos húmedas esta se corrió”, explicó Freddy Gómez, personero delegado en Piedecuesta.

La situación generó molestia entre algunos testigos electorales, veedores y ciudadanos que se encontraban en mesas cercanas, quienes incluso grabaron lo ocurrido.




