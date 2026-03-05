Motociclista fue capturado tras protagonizar accidente de tránsito en Bolívar

Un hombre fue capturado por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte Bolívar luego de verse involucrado en un accidente de tránsito, mientras conducía en presunto estado de embriaguez.

El hecho se registró en la vía San Onofre – Cartagena, Ruta 9005, a la altura del kilómetro 94+500, donde las autoridades atendieron un siniestro vial que dejó personas lesionadas.

Durante el procedimiento fue capturado el conductor de la motocicleta. Según los uniformados, el hombre manejaba en segundo grado de embriaguez y además no había obtenido licencia de conducción.

Por esta razón, fue capturado por el delito de lesiones personales en accidente de tránsito y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que en las próximas horas lo presentará ante un juez de la República para definir su situación judicial.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, reiteró el llamado a la responsabilidad en las vías.

“Conducir bajo los efectos del alcohol pone en riesgo la vida de todos los actores viales. Seguiremos realizando controles para prevenir accidentes y garantizar la seguridad en las carreteras del departamento”, señaló el oficial.

La Policía Nacional continúa adelantando controles y campañas de prevención en las vías del departamento para evitar siniestros viales y promover el respeto por las normas de tránsito.