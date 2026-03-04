Ministerio de Educación pide vigilancia especial en la UniEspinal durante las elecciones

El rector de la UniEspinal, Mario Díaz, y el ministro de Educación, Daniel Rojas.

Tolima

En las últimas horas, el Ministerio de Educación radicó una solicitud ante diferentes autoridades para que realicen una vigilancia especial y adopten medidas preventivas en la UniEspinal, antes llamada Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional (ITFIP), durante la jornada electoral del 8 de marzo.

La solicitud del Gobierno nacional surgió luego de las denuncias que la cartera de Educación recibió en las últimas semanas por la supuesta participación en política del rector de la UniEspinal, Mario Fernando Díaz, a través del movimiento político que dirige su esposa, denominado “Somos Independientes”.

Según el Ministerio, tras una visita técnica a las instalaciones de UniEspinal, realizada los días 24 y 25 de febrero, se habilitó un correo para registrar denuncias sobre el posible uso con fines electorales de la contratación, los espacios e incluso la imagen institucional del centro de formación.

“Como resultado de esta intervención, se han recolectado denuncias de extrema gravedad, incluyendo material probatorio de constreñimiento al elector, los cuales ya han sido trasladados a las autoridades judiciales competentes para su respectiva investigación”, reza la solicitud del Ministerio.

El documento fue radicado ante la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el Consejo Nacional Electoral para que, el día de las elecciones, se impida cualquier actividad proselitista o delito electoral en la UniEspinal. El Ministerio solicitó: