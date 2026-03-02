Rionegro aprueba subsidio del 50 % en transporte público para más de 10.400 ciudadanos

Rionegro, Antioquia

La medida beneficiará a 6.000 estudiantes de instituciones oficiales, 3.250 adultos mayores en condición de vulnerabilidad y 1.200 personas con discapacidad residentes en la localidad.

Según la Administración Municipal, el subsidio cubrirá la mitad del valor del pasaje, cuya tarifa base está estimada en $3.180 por trayecto.

Los estudiantes podrán acceder hasta a 40 viajes subsidiados al mes, mientras que los adultos mayores y las personas con discapacidad tendrán hasta 10 viajes mensuales con descuento.

La inversión proyectada asciende a $452.355.000 mensuales y a $4.523.550.000 en 2026, recursos que provendrán de ingresos propios del municipio, multas por fotodetecciones y la sobretasa de parqueaderos.

“En Rionegro ya son una realidad los subsidios al sistema público de transporte colectivo para quienes más lo necesitan. Cerca de 10.500 personas se beneficiarán con este apoyo”, afirmó Laura Martínez, secretaria de Movilidad.

La funcionaria explicó que el beneficio no se entregará en dinero en efectivo, sino mediante una tarjeta electrónica personalizada que permitirá validar el descuento directamente en cada viaje.

“No solo alivia la economía de las familias, sino que también contribuye a la modernización del sistema de transporte”, señaló.

La asignación de los subsidios para estudiantes estará a cargo de la Secretaría de Educación, mientras que la Secretaría de Familia priorizará a adultos mayores y personas con discapacidad.

La Secretaría de Movilidad coordinará la implementación técnica y la Secretaría de Hacienda garantizará la disponibilidad presupuestal.

Con esta decisión, el municipio formaliza un esquema de apoyo económico al transporte público dirigido a población prioritaria y establece un sistema de control basado en validación electrónica y pago directo a las empresas transportadoras según el uso real del servicio.