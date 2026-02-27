Wadith Manzur: La apuesta del Partido Conservador por la renovación generacional en el Senado

Montería

La escena política del departamento de Córdoba se transforma con la firme aspiración de Wadith Manzur al Senado de la República. En una entrevista concedida a Caracol Radio en Montería, el actual representante a la Cámara desglosó los motivos detrás de su decisión de ascender en el legislativo.

Manzur, reconocido como uno de los congresistas más jóvenes del país, enfatizó que este paso está impulsado por las nuevas juventudes de su colectividad, quienes ven en su figura la oportunidad de ejercer una política basada en la empatía y una comunicación mucho más cercana con la ciudadanía.

Según el candidato, el mensaje es claro: el Partido Conservador atraviesa un proceso de renovación con figuras que buscan hacer las cosas de manera diferente.

Balance legislativo: educación y alivio al sector agropecuario

Durante su intervención, Wadith Manzur realizó un balance de su gestión en la Cámara, destacando leyes que han buscado aliviar el bolsillo de los colombianos.

Entre ellas, resaltó la ley de PIN gratis, la cual elimina los costos de inscripción en universidades públicas para miles de jóvenes. “Esta herramienta permitirá que el acceso a la educación superior no dependa de tener o no el dinero para un formulario”, señaló el representante.

Asimismo, enfatizó su papel en la creación del fondo de estabilización de precios para los agroinsumos, una medida que permitió al Estado intervenir directamente en el mercado para frenar los abusos de las multinacionales tras la pandemia, logrando que productos como la urea retornaran a precios razonables.

En el ámbito de la fiscalización, Manzur recordó su liderazgo en el control político a las empresas prestadoras de energía en el Caribe, bajo la consigna “o comemos o apagamos la luz”. Esta gestión derivó en un paro legislativo costeño que obligó al Gobierno Nacional a trazar una hoja de ruta para regular las tarifas de generación.

Además, como coordinador ponente del presupuesto nacional, destacó la consecución de recursos para mejorar significativamente la bonificación mensual de los auxiliares de policía y soldados bachilleres, elevando sus ingresos para hacer frente a la presión de los grupos armados ilegales que intentan reclutar jóvenes.

Propuestas para el Senado: SOAT y el campo productivo

De cara a su nueva etapa en el Senado, Wadith Manzur propone iniciativas como la reforma al SOAT, buscando que este seguro obligatorio pueda pagarse a cuotas para evitar que los motociclistas caigan en las redes de los préstamos conocidos como “gota a gota”.

Igualmente, impulsa el proyecto de negocios por impuestos, una evolución de las obras por impuestos, donde las grandes empresas invierten su carga tributaria directamente en el campo colombiano. El objetivo es dotar a los campesinos de capital semilla, maquinaria y acompañamiento financiero, garantizando además la compra de sus productos para reactivar la economía rural de forma efectiva.

Reforma al Sisbén y justicia en los subsidios

Uno de los puntos más críticos de su agenda es la reforma al Sisbén. Manzur sostiene que el actual sistema de información está desactualizado y carece de sensibilidad social, lo que permite la existencia de colados en programas como Familias en Acción mientras personas en extrema vulnerabilidad quedan fuera de cobertura.

El candidato propone un sistema más justo, donde la tenencia de electrodomésticos básicos no sea una barrera para acceder a las ayudas del Estado, citando casos de madres con hijos en condición de discapacidad que hoy no cuentan con el respaldo gubernamental debido a puntajes erróneos.

Independencia y visión de unidad nacional

Al ser consultado sobre su herencia política, Wadith Manzur aclaró que, aunque su padre es su gran aliado hoy, en sus inicios fue su principal opositor, pues deseaba que se dedicara al sector privado.

“Hemos construido un capital político propio, rescatando equipos y sumando a nuevos jóvenes que nunca habían participado en política”, afirmó.

Respecto a la situación del país, se definió como un defensor de la unidad, alejándose de la polarización entre el “Petrismo” y el “Uribismo”. Aunque se declaró admirador del expresidente Uribe, no dudó en apoyar reformas del actual gobierno, como la reforma pensional, argumentando que, aunque no es perfecta, representa una mejora necesaria para el sistema actual.

Compromiso frente a la emergencia climática

Finalmente, Manzur se solidarizó con los damnificados por las inundaciones en Córdoba, atribuyendo la tragedia a fenómenos derivados del calentamiento global y a la falta de planeación en la infraestructura del Estado.

Criticó a quienes utilizan estas crisis para dividir a la sociedad y prometió trabajar desde el Senado para que entidades como el Fondo de Adaptación lleguen con soluciones reales de vivienda y recuperación económica, evitando que la gente deba endeudarse con prestamistas informales para recuperar sus pertenencias básicas.

¿Cómo votar por Manzur?

Para apoyar su candidatura, el aspirante explicó que los ciudadanos deben buscar la C del Partido Conservador en el tarjetón de Senado y marcar dicha opción, confiando en que su historial de resultados lo mantenga como una de las voces más fuertes del departamento en el Congreso de la República.