Fiscalía ordena devolver terrenos a la Aeronáutica Civil que fueron comercializados para construcció

La Unidad seccional de Fiscalías Delegadas ante los jueces penales del circuito de Cartagena, Unidad descongestión ley 600/2000 seccional No. 20 resolvió decretar la preclusión de la acción penal por muerte en favor del señor Mario González García.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Se trata de un auto que resuelve la situación jurídica de un procesado fallecido y define el curso a seguir respecto a las solicitudes de restablecimiento del derecho.

Decretar la preclusión de la acción penal por muerte significa que el juez cerró definitivamente el proceso penal contra una persona investigada debido a su fallecimiento. Al morir el procesado, se extingue la acción penal (imposibilidad de juzgarlo) y la pena, al no tener a quién sancionar, sin afectar responsabilidades civiles.

Como consecuencia de lo anterior, ordena la cancelación de los títulos y registros inscritos ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena respecto de los 408 folios de matrícula inmobiliaria correspondientes a 135 mil metros, por tener su origen en títulos materialmente falsos que indujeron en error a la autoridad registral, en especial las Escrituras Públicas.

También ordena la cancelación de las inscripciones catastrales ante el Gestor Catastral del Distrito de Cartagena de Indias respecto de las fichas prediales.

Además ordena no restablecer el derecho en favor de la parte civil Marina Peñas de Paz. No obstante lo anterior, se conmina a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y a la señora Marina Peñas De Paz a adelantar las actuaciones pertinentes para la aplicación y materialización del acuerdo conciliatorio aprobado por el Consejo de Estado.

La denuncia se remonta a 90 compradores que denunciaron una millonaria estafa en un proyecto que se pretendía adelantar sobre predios de la Aerocivil, los cuales fueron vendidos y comercializados por privados a pesar de estar bajo un proceso penal desde hace más de 12 años.