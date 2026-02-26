Caos vehicular en Cartagena por protestas en el Corredor de Carga

Las manifestaciones se concentraron en cercanías del sector de la Báscula

Como en los buenos tiempos de Elestricaribe, Electrocosta y hasta de la Electrificadora de Bolívar, volvieron las protestas con bloqueos y quemas de llantas en el Corredor de Carga de Cartagena, por la falta del servicio de energía.

El epicentro de las manifestaciones era el barrio San Isidro donde la zona quedo sin el fluido eléctrico por la falla del sistema del sector.

Ante esta situación que generó un monumental trancon desde Manga hasta Ceballos y parte de la Avenida Pedro de Heredia, Afinia explicó que “se presentó la quema de un transformador en el barrio San Isidro al sur de Cartagena, que beneficia a 72 usuarios. Para su reposición es necesario avanzar en el recaudo de la deuda, ya que solo 3 clientes están al día y las obligaciones superan los $380 millones.”

La compañía rechazó las acciones de hecho como bloqueos de vías y reiteran la disposición al diálogo para encontrar soluciones con la comunidad.