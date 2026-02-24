Medellín abre convocatoria para sus Estudios Públicos de Grabación hasta el 3 de marzo Foto: Alcaldía de Medellín

Medellín

La estrategia busca ampliar el acceso a procesos de formación, experimentación y producción sonora, brindando herramientas técnicas y acompañamiento especializado para potenciar proyectos artísticos. Los interesados podrán postularse hasta el 3 de marzo o hasta que se completen los cupos disponibles en cada uno de los estudios.

Artistas de todas las edades, comunas y géneros musicales podrán acceder a asesorías personalizadas y orientación técnica que les permitirá fortalecer sus propuestas y avanzar en su proyección dentro de la industria musical.

Uno de los espacios destacados es el estudio público ubicado en Guayabal, que cuenta con un set acondicionado para producciones audiovisuales, dotado con cámaras e iluminación profesional, lo que amplía las posibilidades creativas para los participantes.

Las inscripciones se pueden realizar a través del correo estudiosdegrabacion@redcasascultura.com o mediante el formulario digital habilitado por la Administración Distrital. Posteriormente, un productor se comunicará con los seleccionados para agendar una cita y realizar el diagnóstico de cada proyecto.

Estos escenarios, anteriormente conocidos como Laboratorios de Producción Sonora, tienen disponible toda la información en el portal oficial del Distrito y en las redes sociales de Cultura.