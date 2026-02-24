“6 horas de angustia”: impactante relato de víctima abandonada en Usme tras robo millonario en taxi

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Una noche de celebración se transformó en una pesadilla de seis horas para Erika Beltrán y una compañera de trabajo en julio del año pasado, cuando fueron víctimas de secuestro y robo bajo el modus operandi que involucra taxistas y cómplices.

Según el escalofriante relato de Beltrán, la odisea comenzó alrededor de las 9:30 p. m., después de una cena de cumpleaños en el Centro Comercial Andino. Tras intentos fallidos de conseguir Uber, las mujeres decidieron tomar un taxi que acababa de dejar a alguien frente al centro comercial. Beltrán se dirigía hacia Pasadena y su compañera a Cedritos, planeando que el taxi las dejara primero a ella y luego continuara hacia el norte. Sin embargo, el trayecto tomó un giro sinistro.

A pocas cuadras de la casa de Beltrán, en una zona oscura con una construcción, el taxista frenó. Inmediatamente, dos hombres ingresaron por las puertas traseras del vehículo, sentándose sobre ellas y cubriéndolas la cabeza con un saco. Las amenazaron, advirtiéndoles que no gritaran ni se movieran. A Beltrán le pusieron un arma en la cabeza, mientras a su compañera un cuchillo en la cabeza.

