“6 horas de angustia”: impactante relato de víctima abandonada en Usme tras robo millonario en taxi

Erika Beltrán y su compañera de trabajo fueron víctimas de secuestro y robo bajo el modus operandi que involucra a taxistas y cómplices, en julio del año pasado.

Una noche de celebración se transformó en una pesadilla de seis horas para Erika Beltrán y una compañera de trabajo en julio del año pasado, cuando fueron víctimas de secuestro y robo bajo el modus operandi que involucra taxistas y cómplices.

Según el escalofriante relato de Beltrán, la odisea comenzó alrededor de las 9:30 p. m., después de una cena de cumpleaños en el Centro Comercial Andino. Tras intentos fallidos de conseguir Uber, las mujeres decidieron tomar un taxi que acababa de dejar a alguien frente al centro comercial. Beltrán se dirigía hacia Pasadena y su compañera a Cedritos, planeando que el taxi las dejara primero a ella y luego continuara hacia el norte. Sin embargo, el trayecto tomó un giro sinistro.

A pocas cuadras de la casa de Beltrán, en una zona oscura con una construcción, el taxista frenó. Inmediatamente, dos hombres ingresaron por las puertas traseras del vehículo, sentándose sobre ellas y cubriéndolas la cabeza con un saco. Las amenazaron, advirtiéndoles que no gritaran ni se movieran. A Beltrán le pusieron un arma en la cabeza, mientras a su compañera un cuchillo en la cabeza.

Escuche la entrevista en Dos Puntos de Caracol Radio:

