Un operativo de la policía en la mina Frontera Gold de Segovia deja más de 15 lesionados

Segovia- Antioquia

Desde la madrugada de este domingo se está reportando una situación complicada en el sector de Monteverde, municipio de Segovia, en el nordeste de Antioquia, donde la policía adelanta un operativo en la mina Frontera Gold, lo que ha generado una confrontación entre la fuerza pública y trabajadores que tratan de impedir la acción.

Eugenio Osorio, encargado de la dirección jurídica de la empresa, manifestó que los operativos en la empresa minera, la cual está conformada por trabajadores informales de la zona, laboran para lograr todos los requisitos para la formalización y por ello rechazan estas acciones estatales que dejan al menos 16 lesionados, con golpes y uno de ellos con herida de bala.

“En este momento tenemos una persona que se encuentra hospitalizada con un impacto de bala, un disparo. Tenemos en este momento alrededor de unos 15 heridos en superficie y estamos acá a la espera de que posiblemente sean más porque no cesan los ataques, tanto en socavón como en superficie”.

Según el jurista, se estaría utilizando armas de fuego en el operativo dentro de los socavones y asegura que los trabajadores de la empresa no usan este tipo de armas letales.

“Le están disparando con armas letales, donde se tienen fotografías y demás, donde no solamente calibre 38, 9 milímetros, sino también con ametralladoras. Esto ya sobrepasa cualquier situación de derechos humanos, ya que no solamente se está buscando criminalizar, sino que ya es asesinar a estas personas, que lo único que están solicitando es que se les abra una mesa de diálogo, de comunicación con el gobierno”. Asegura el representante legal.

Recalca que con estas acciones se está perdiendo la posibilidad de continuar con un diálogo con la empresa Aris Mining, dueña de los títulos mineros en los predios en los que ellos adelantan las labores.

Solicita finalmente que se proteja la vida de los trabajadores con las acciones mientras se llega a una concertación.