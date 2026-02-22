Obras de la Gran Vía entran en fase final, anuncia Gobernación del Atlántico

Durante un recorrido técnico por el deprimido vial de Le Champ, punto estratégico de la Unidad Funcional 2 de la Gran Vía (carrera 51B), el gobernador del Atlántico ratificó que la obra estaría en funcionamiento el próximo mes de julio, teniendo en cuenta las condiciones actuales de ejecución.

“Hemos estado aquí dialogando con la comunidad y con el equipo técnico para tomar decisiones conjuntas y garantizar que la obra cumpla con todas las características técnicas. Si todo sigue normal, a mitad de julio debe estar funcionando con tráfico por la parte superior e inferior”, afirmó el mandatario.

El gobernador reconoció las afectaciones que ha generado la construcción en el sector residencial y educativo del corredor.

“Sabemos que una obra de esta magnitud no se hace sin impactar la tranquilidad y la movilidad de quienes viven aquí. Les pedimos excusas por las incomodidades, pero estamos convencidos de que, cuando terminemos, los beneficios serán evidentes para todos”, expresó.

Obras terminarían en julio

Representantes de la comunidad destacaron los avances recientes y manifestaron expectativa frente a la fecha anunciada. Así lo expresó Camilo Manotas, vecino del sector.

“Estamos viendo movimiento y esperamos que efectivamente se termine en julio. La primera unidad funcional ya demuestra el cambio y el progreso; cuando esta segunda fase esté lista, seguramente todo será gozo”, afirmó.

Desde el componente técnico se explicó que la intervención incrementará en 50 % la capacidad vehicular y duplicará la capacidad peatonal. Además, incorporará cicloruta y renovación total de redes eléctricas bajo normativa vigente, como lo explicó el ingeniero de la Gobernación del Atlántico, Juan Pablo Deik.

“En materia hidráulica, la capacidad se cuadruplicará al pasar de tuberías de 12 a 24 pulgadas, mientras que se instalarán más de 40 ductos para fibra óptica en ambos costados, lo que consolida una infraestructura que integra movilidad, drenaje y conectividad digital”, agregó.

El equipo técnico señaló que la complejidad en la reubicación de redes hidráulicas y eléctricas, así como los ajustes derivados del crecimiento urbanístico del sector, han incidido en el cronograma, pero que actualmente la obra avanza en su etapa definitiva.

Para culminar integralmente la Unidad Funcional 2 se requieren obras complementarias como el puente entre la Universidad Libre y la Universidad San Martín y la glorieta hacia la Vía de la Prosperidad, lo que representa inversiones adicionales estimadas entre 13.000 y 15.000 millones de pesos.

La Administración Departamental indicó que estos recursos se gestionan a través de ajustes financieros y fuentes como regalías, con el propósito de garantizar el cierre total del proyecto.

El gobernador reiteró que el proyecto cuenta con respaldo financiero y que el compromiso institucional es entregar una infraestructura que responda a las necesidades actuales y futuras del corredor que conecta a Barranquilla con Puerto Colombia.