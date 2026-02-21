Salvatore Mancuso entrega ayudas humanitarias tras inundaciones en el departamento de Córdoba

Salvatore Mancuso entregando ayudas humanitarias a los damnificados por las inundaciones en Córdoba.

Montería

La crítica situación climática que atraviesa el departamento de Córdoba ha generado una movilización de diversos sectores sociales debido a la magnitud de los daños.

En medio del dolor que dejan las inundaciones en Montería y varios municipios de Córdoba, apareció una imagen que ha generado debate en la opinión pública regional. Se trata del ex desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, quien publicó un video entregando ayudas humanitarias a familias damnificadas.

El hoy gestor de paz se ha sumado al gesto solidario que han tenido artistas, influenciadores, empresarios, organizaciones no gubernamentales y dirigentes políticos para atender la emergencia que deja más de 80 mil familias damnificadas en el departamento de Córdoba.

El exjefe paramilitar, conocido en esta sección del país como ‘El Mono Mancuso’, aparece en los registros visuales entregando mercados, herramientas y apoyo directo a quienes lo han perdido casi todo por el desbordamiento de las aguas.

Según los insumos, el exjefe paramilitar cambió el camuflado por ropa de civil y botas para caminar las zonas afectadas. Esta acción se presenta en un contexto donde la ayuda llega sin distinción de sectores, planteando interrogantes sobre la construcción de un futuro distinto en medio de la crisis. El mensaje transmitido durante la jornada busca indicar a la población cordobesa que no están solos frente a la tragedia.

Detalles de la intervención y entrega de suministros

El apoyo brindado por el actual gestor de paz consistió en la entrega de herramientas y mercados básicos para la subsistencia de las comunidades rurales y urbanas golpeadas.

Mancuso afirmó haber acompañado y apoyado directamente a varias comunidades en Córdoba durante las últimas semanas. El excomandante manifestó que su labor se ha realizado con respeto por el dolor de quienes hoy enfrentan la pérdida total de sus bienes.

En sus declaraciones, describió un panorama desolador tras observar a niños durmiendo a la intemperie sobre la arcilla de los caminos y escuchar a madres que no saben cómo volver a empezar tras la catástrofe.

La emergencia invernal ha dejado a su paso vidas humanas truncadas, animales ahogados y el ahorro de toda una vida convertido en lodo. Las motocicletas y electrodomésticos de los habitantes permanecen bajo el agua, lo que agrava la situación económica del departamento.

Salvatore Mancuso señaló que su ayuda inicial se realizó de forma silenciosa, sin exposición ni anuncios previos, buscando únicamente atender la necesidad inmediata de las poblaciones ribereñas y zonas inundadas. No obstante, enfatizó que la magnitud de lo que está ocurriendo actualmente supera cualquier esfuerzo individual y exige una movilización masiva de recursos nacionales.

Un llamado a la movilización nacional por Córdoba

Ante la gravedad de los hechos, el gestor de paz decidió alzar la voz para movilizar más apoyo externo. Al describir a Córdoba como un departamento de gente trabajadora, resaltó que hoy la región se encuentra golpeada y esperando que el país y el mundo miren hacia una tragedia de proporciones monumentales nunca antes vista en la zona.

Su intervención pública busca incentivar las donaciones y la gestión de apoyos institucionales, bajo la premisa de que cuando el agua baje, las necesidades reales de reconstrucción apenas comenzarán para los damnificados.

El panorama futuro es preocupante para las autoridades, ya que se prevé la aparición de enfermedades, hambre y un endeudamiento de los campesinos.

La reconstrucción desde cero representa el mayor reto para las familias que vieron sus viviendas sumergidas. En sus declaraciones finales, Mancuso insistió en la importancia de compartir la información y gestionar apoyos de manera urgente.

El actual escenario en Córdoba demanda una respuesta integral para enfrentar las deudas y la pérdida de enceres que hoy mantienen a miles de ciudadanos en una situación de extrema vulnerabilidad y desesperanza.