Los Hombres G anuncian su regreso a Colombia con su gira ‘Los mejores años de nuestra vida’

ZAPOPAN, MEXICO - APRIL 27: Spanish band Hombres G perform, on the concert as a part of 'Gracias México Tour' at Estadio 3 de Marzo on April 27, 2025 in Jalisco, Mexico. (Photo by Medios y Media/Getty Images) / Medios y Media

La agrupación de rock española, Hombres G, anunció su regreso a Colombia para el 26 de octubre en el Movistar Arena de Bogotá en el marco de su gira 2026, ‘Los mejores años de nuestra vida’.

La agrupación liderada por David Summers vuelve a nuestro país tras una exitosa presentación en el Festival Cordillera 2024, en el Parque Simón Bolívar de Bogotá.

Lea también: “Estoy feliz de poder volver a viajar y girar por Colombia. Me da mucha emoción”, Carlos Vives

En 2023 lograron un lleno total durante su gira por sus 40 años de historia.

Esta sería la tercera vez en tres años que la banda conocida por éxitos como “Devuélveme a mi chica”, “Marta tiene un marcapasos”, “Venezia”, “Te quiero”, “El ataque de las chicas cocodrilo” y “Lo noto”, pisa suelo colombiano.

Los Hombres G es una banda española de pop-rock, formada en Madrid en 1983.

Son considerados uno de los grupos pop más destacados en España durante los años ochenta y los principios de los noventa.

La banda está formada por el vocalista y bajista David Summers, el guitarrista principal Rafael Gutiérrez, el guitarrista rítmico y pianista Dani Mezquita y el baterista Javi Molina.

Le puede interesar: El dúo argentino Ca7triel & Paco Amoroso estrenan “Hasta Jesús tuvo un mal día” junto a Sting

Su sonido estaba influido por los primeros años de los Beatles y por el movimiento de la nueva ola británica.

Alcanzaron el éxito comercial con el lanzamiento de su disco ‘Hombres G’ de 1985, del cual se extrae el éxito “Devuélveme a mi chica”.