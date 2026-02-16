General (r) Mauricio Santoyo fue expulsado de la JEP
La JEP concluyó que Mauricio Santoyo incumplió el régimen de condicionalidad exigido a los comparecientes del sistema de justicia transicional
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) expulsó al general (r) Mauricio Santoyo Velasco tras concluir que incumplió el régimen de condicionalidad exigido a los comparecientes del sistema de justicia transicional.
Noticia en desarrollo...
Escuchar Caracol Radio EN VIVO:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio