Justicia

General (r) Mauricio Santoyo fue expulsado de la JEP

La JEP concluyó que Mauricio Santoyo incumplió el régimen de condicionalidad exigido a los comparecientes del sistema de justicia transicional

Mauricio Santoyo, general en retiro. Foto Cortesía JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) expulsó al general (r) Mauricio Santoyo Velasco tras concluir que incumplió el régimen de condicionalidad exigido a los comparecientes del sistema de justicia transicional.

Noticia en desarrollo...

