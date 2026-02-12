Distrito envía misión médica de 16 especialistas de Cartagena para atender a familias en Montería

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, y un grupo de profesionales de la salud se trasladan a Montería este jueves, 12 de febrero, con el propósito brindar asistencia médica a los afectados por las inundaciones que enfrenta la capital cordobesa.

El director del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, Rafael Navarro España, explicó que se trata de equipos médicos y paramédicos que servirán de apoyo a los profesionales de la salud de Monteria.

Los equipos de salud en diferentes especialidades hacen parte de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias y la facultad de medicina de la Universidad de Cartagena

Entre otras especialidades, el equipo humano está conformado por voluntarios en pediatría, medicina familiar, medicina general, enfermería y auxiliares de enfermería.

Además de la llegada del personal médico, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Dadis, también llevará a Montería medicamentos esenciales que fueron donados en el punto de acopio de la Cruz Roja Colombiana-Seccional Bolívar, en la sede del Barrio España, además de otras gestiones con aliados institucionales.