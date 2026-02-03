Tragedia en medio de una rumba: un hombre es asesinado tras acalorada discusión en el Barrio Chino

Lo que inició como una noche de música y esparcimiento en el sector de Barrio Chino terminó en un hecho de sangre que cobró la vida de Rey José Martínez Gómez, de 23 años. El suceso ocurrió durante la madrugada de este domingo 1 de febrero, en plena vía pública.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De acuerdo con los testimonios recolectados por las autoridades entre los residentes del sector, Martínez Gómez, natural de Cartagena y dedicado a oficios varios, se encontraba compartiendo con un grupo de conocidos. En medio del consumo de licor, se habría originado una acalorada discusión que rápidamente pasó a las agresiones físicas.

En el fragor de la pelea, el joven recibió una herida mortal con un arma cortopunzante. Aunque testigos del ataque reaccionaron rápidamente para auxiliarlo y trasladarlo a un Centro de Atención Primaria (CAP), el personal médico confirmó que el joven ingresó al centro asistencial sin signos vitales.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la sede de Medicina Legal en Zaragocilla para la respectiva necropsia. Por su parte, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizaron la inspección técnica al cadáver y ya adelantan las primeras entrevistas para identificar y capturar al responsable de este homicidio.

Las autoridades revelaron que a Martínez Gómez le figuraba una anotación judicial por el delito de lesiones personales, dato que ya hace parte del expediente para tratar de esclarecer si el ataque está relacionado con conflictos previos o si fue producto del momento de intolerancia.