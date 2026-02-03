Joven de 23 años asesinado a puñaladas en medio de una riña en El Pozón

La violencia empañó la madrugada del domingo en el barrio El Pozón, sector El Tamarindo. En medio de la persistente lluvia que azota a la ciudad y el consumo de bebidas embriagantes, una violenta discusión terminó con la vida de Edwin Santander Pereira, un joven de 23 años dedicado a oficios varios.

El crimen ocurrió aproximadamente a las 5:30 de la madrugada, coincidiendo con el inicio del frente frío en la capital de Bolívar. Según testigos y el reporte oficial de la Policía Metropolitana de Cartagena, Santander Pereira se encontraba en plena vía pública ingiriendo licor cuando se enfrascó en una disputa verbal con otro sujeto.

La situación escaló rápidamente hasta que el agresor desenfundó un arma blanca y le propinó varias heridas de gravedad. Aunque la víctima fue auxiliada y trasladada de urgencia a un Centro de Atención Primaria (CAP) cercano, los médicos confirmaron que llegó sin signos vitales.

La institución policial informó que, al verificar la identidad del fallecido en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), se encontraron tres anotaciones judiciales previas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. No obstante, las autoridades trabajan para dar con el paradero del responsable, quien ya estaría plenamente identificado por la comunidad.