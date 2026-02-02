Un mes sin draga en el puerto de Barranquilla: bajó el calado a 9.2 metros

El calado operativo en la zona portuaria de Barranquilla bajó a 9.2 metros debido al sedimento que está arrastrando el río Magdalena, así lo confirmó Lucas Ariza, director de Asoportuaria.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Esta reducción se da en medio de la espera del sector portuario de la nueva draga a la ciudad para seguir con los trabajos de dragado.

El dirigente gremial explicó que el cambio de draga se planteó en el marco de la adición del contrato de dragado.

“Se están en todos los trámites administrativos y permisos para traer la nueva draga que está en Venezuela, en estos momentos”, dijo Ariza.

Buques de gran calado tendrían que aligerar carga

Lucas Ariza, director de Asoportuaria, reveló que, mientras se espera a la nueva draga, a la zona portuaria de Barranquilla están por ingresar varios buques con gran calado.

“Tendrán que aligerar o hacer alguna maniobra especial para que puedan ingresar a la zona portuaria de Barranquilla. Sobre todo, son importaciones de maíz y graneles limpios que vienen de Estado Unidos la gran mayoría. Deben estar por encima de las 30.000 toneladas”, dijo.