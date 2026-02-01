Banca multilateral apoyará financieramente el proyecto del Tren de Cercanías del Valle

Durante el Foro Económico Internacional en Panamá, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, sostuvo una reunión con directivas del CAF.

Luego que a finales del año pasado el gobierno de Gustavo Petro no avalará la cofinanciación del 70% del proyecto del Tren de Cercanías del Valle, para conectar Cali con Jamundí, Palmira y Yumbo, se logró el apoyo financiero de la banca multilateral.

Se trata del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), cuyas directivas le confirmaron en Panamá a la gobernadora del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro, su apoyo técnico y financiero para el Tren de Cercanías en la fase que conectará al municipio de Yumbo, el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón y el municipio de Palmira.

Durante el Foro Económico Internacional que se llevó a cabo en Panamá, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, sostuvo una reunión con las directivas del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

La mandataria, durante la búsqueda de inversionistas para la primera fase del Tren de Cercanías del Valle, dijo que los recursos de la CAF se sumarán a otros por parte del Banco Mundial.

Cabe recordar que este proyecto quedo parado luego que el presidente Petro no avaló a finales del 2025 la cofinanciación del 70% que le corresponde a la Nación.