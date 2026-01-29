Un espectaculo natural: flamencos rosados impulsan ruta ecoturística de La Boquilla, en Cartagenena

La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, a través de la Secretaría de Turismo, destacó la llegada de una colonia de aproximadamente 200 flamencos rosados (Phoenicopterus ruber) a la Ciénaga de la Virgen, un acontecimiento que reafirma la recuperación ambiental de este ecosistema estratégico y posiciona a la ciudad como un destino que integra naturaleza, conservación y turismo sostenible.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De acuerdo con expertos ambientales, estas aves migratorias, provenientes principalmente del norte del país, encuentran en la Ciénaga de la Virgen condiciones favorables de salinidad, alimentación y tranquilidad, lo que convierte su presencia en un indicador positivo del proceso de restauración del cuerpo de agua, tras años de afectaciones ambientales.

La llegada de los flamencos también fortalece la ruta ecoturística comunitaria de la Cueva del Manglar y EMATUECOB, ubicada en el corregimiento de La Boquilla, una experiencia liderada por las comunidades locales que permite a visitantes nacionales e internacionales recorrer los manglares en canoa, conocer la biodiversidad del ecosistema y observar especies como aves migratorias, crustáceos y peces en su hábitat natural.

Quienes hacen parte de esta iniciativa comunitaria resaltan la importancia de este avistamiento como una oportunidad para valorar y proteger el entorno natural. “Estamos aquí en la Ciénaga de la Virgen, observando cómo la naturaleza nos permite disfrutar de estas hermosas aves migratorias, como el flamenco, un ave que llega a este ecosistema y parece haber llegado para quedarse. Invitamos a propios y visitantes a que vengan y conozcan con nosotros, con La Cueva del Manglar, este importante avistamiento de aves. Aquí contamos con más de quince mil ejemplares representados en más de sesenta especies, entre aves migratorias y aves locales”, expresó Mohameth Alí, guía turístico de la Cueva del Manglar.

Esta ruta comunitaria hace parte de la apuesta del Distrito por un turismo responsable e incluyente, donde la protección del entorno natural va de la mano con la generación de ingresos para las comunidades, la preservación de los saberes ancestrales y el fortalecimiento de la identidad cultural de La Boquilla. Además de la observación de aves, la experiencia integra actividades como la pesca artesanal y la gastronomía tradicional.

“La presencia de los flamencos en la Ciénaga de la Virgen es una señal muy poderosa de que nuestros ecosistemas están respondiendo a los esfuerzos de recuperación y cuidado. Desde la Secretaría de Turismo celebramos este hecho como una oportunidad para seguir promoviendo un turismo consciente, que valore la biodiversidad y que reconozca el trabajo de las comunidades que han hecho del cuidado del territorio su forma de vida”, expresó Teremar Londoño Zurek, secretaria de Turismo de Cartagena.

La funcionaria añadió que “la ruta ecoturística de La Boquilla es un ejemplo de cómo el turismo puede convertirse en una herramienta de conservación, desarrollo local y educación ambiental. Invitar a propios y visitantes a recorrerla es también invitarlos a conocer una Cartagena distinta, natural y profundamente humana”.

Con este tipo de iniciativas, Cartagena reafirma que es el mejor plan para quienes buscan experiencias auténticas, donde la riqueza natural, la cultura y las comunidades se encuentran. La ciudad continúa diversificando su oferta turística y apostándole a un turismo responsable y sostenible, en el que el sol y playa conviven con la naturaleza, la conservación ambiental y el desarrollo comunitario.