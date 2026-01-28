En Barranquilla habrá plantón este MIÉRCOLES 28 de enero a favor del salario mínimo vital

A las 9:00 de la mañana de este miércoles, 28 de enero, las centrales obreras en Barranquilla realizarán un plantón a favor del salario mínimo vital. Esta jornada se suma a las que se realizarán en el país.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsAp

“La jornada incluirá actividades de volanteo y avanzada en el centro de Barranquilla, con el propósito de reforzar y difundir las listas a Cámara, Senado y Presidencia del Pacto Histórico”, se lee en el comunicado de la CUT Atlántico.

El plantón se llevará a cabo en el Centro Cívico y se espera la presencia de candidatos y líderes del Pacto Histórico durante esta manifestación.

Le puede interesar: Atlántico activa Alerta Amarilla Hospitalaria por Carnavales 2026

Mientras tanto, la Policía indicó que se tendrá un componente para resguardar la seguridad durante el plantón a realizarse en la mañana de este miércoles.