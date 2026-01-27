Policía de Boyacá confirma que el ELN instaló cilindro en Chivor

Luego de asegurar que el cilindro no contenía explosivos, las autoridades adelantaron en el municipio de Chivor, Boyacá, un Consejo Extraordinario de Seguridad / Foto: Gobernación de Boyacá.

Chivor

El Departamento de Policía de Boyacá entrega más detalles acerca del cilindro que habría instalado el grupo armado del ELN en la vía que de Chivor conduce a Macanal. Las investigaciones avanzan por parte de las autoridades.

“Sí, desafortunadamente el sábado, sobre las 5:30 de la mañana, colocaron un cilindro con logos alusivos al grupo terrorista del ELN, donde simulaba un cilindro con explosivos. Nosotros, de acuerdo con la información que cotejamos, tenemos claro que este grupo delincuencial no tiene injerencia en este territorio, en esta parte del departamento, pero no significa que por esto no estemos tomando las medidas pertinentes. El grupo de operaciones especiales se quedó haciendo presencia y recolectando información para descartar o determinar si hay otra situación que esté sucediendo en el territorio”, aseguró el coronel Fredy Barbosa, comandante del Departamento de Policía de Boyacá.

Las investigaciones por parte de las autoridades competentes avanzan y desde la Fiscalía se están analizando las pruebas para conocer los móviles del hecho que sembró la zozobra en la comunidad.

“Es muy pronto para establecer qué pudo haber sucedido en este caso, como te digo, movilizamos inmediatamente a todas nuestras capacidades en coordinación de la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía ya abrió una noticia criminal sobre lo que sucedió, esto lo va a tener un fiscal especializado para revisar todo lo que es conexo con esta situación que se presentó el sábado en Chivor. Y como te decía, en nuestro despliegue lo que estamos haciendo en este momento es recolectar información”, agregó el coronel Barbosa.

Según lo que señala el coronel Barbosa, se ha podido constatar que el cilindro puesto en la vía se hizo con el objetivo de generar pánico en la población.

“Lo que hemos podido establecer es que ese cilindro se colocó solamente para generar pánico y para generar zozobra en la comunidad. ¿Qué motivó a eso? Puede haber muchas circunstancias, muchas cosas que suceden en la zona, diferentes situaciones también dentro del municipio, pero obviamente no podemos decir esto es así, esto no es así, sería irresponsable de mi parte de dar algún tema concreto. Lo único que te puedo decir es que estamos trabajando, por parte de la Gobernación se ofreció una recompensa de 30 millones de pesos. Y lo único que también es importante recalcar de todo esto es que siempre vamos a estar atentos a atender cualquier situación”, agregó.