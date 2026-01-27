Emergencia por incendio en bodega de un centro logístico en Galapa

En la mañana de este martes 27 de enero se registró un incendio en una bodega del Centro Logístico Stock Caribe, ubicado en el municipio de Galapa.

La magnitud de las llamas generó movilización de organismos de socorro y unidades de emergencia, que trabajan en el lugar para controlar la situación y evitar que el fuego se propague a otras áreas del complejo logístico.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si hay personas lesionadas o afectadas por el incidente.

Se espera que en las próximas horas se entregue un reporte oficial sobre las causas del incendio y el balance de los daños.

Las autoridades continúan atendiendo la emergencia y se mantiene el monitoreo constante del hecho.

Noticia en desarrollo...