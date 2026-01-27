Alcaldía de Cartagena pone en marcha el Corredor Histórico del Parque de La Marina

El gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz continúa transformando la movilidad y el espacio público del Centro Histórico con hechos concretos. Este martes se iniciaron oficialmente los trabajos del Corredor Histórico en el Parque de La Marina, una intervención que durará cerca de dos meses, que hace parte del programa Circuito Vial del Norte, y que recuperará la Calle 30 para habilitar una nueva conexión vial entre la avenida Santander y la avenida Blas de Lezo, a la altura del muelle de La Bodeguita.

Este proyecto permitirá la habilitación de una importante vía de acceso, la cual conectará el Parque de la Marina con el Corredor Histórico y la Avenida Blas de Lezo, fortaleciendo la movilidad y ofreciendo una nueva alternativa de conexión vial para la ciudad.

Con esta obra, cuyo costo es de $13.000 millones y liderada por la Secretaría de Infraestructura Distrital, se le dará una solución a la limitación de movilidad en el Centro. Actualmente, quienes se desplazan por la avenida Santander o salen por los boquetillos de las murallas y desean retornar hacia Getsemaní o Manga deben recorrer largos trayectos hasta Bocagrande para realizar el retorno.

Sin embargo, eso quedará en el pasado. La nueva obra restituirá una vía que durante años estuvo abandonada y llena de cráteres, convertida en un callejón sin salida, con deterioro estructural, problemas de drenaje e impactos negativos sobre la movilidad y el entorno patrimonial.

La recuperación de la Calle 30 – Parque de la Marina mejorará la circulación vehicular, la seguridad de peatones y la experiencia de cartageneros y turistas, al tiempo que protege el valor histórico del sector.

“Se acabó esta tragedia en pleno Centro Histórico de Cartagena. Un sector turístico al que esta trocha empaña. Esto es una vía muy importante, la cual fue clausurada hace muchos años con la llegada de TransCaribe, hoy comienza a transformarse en todo sentido con respecto al entorno y respondiendo a los clamores ciudadanos por el pésimo estado en la que está”, indicó el alcalde Dumek Turbay.

La intervención contempla la rehabilitación integral de 667 metros lineales de la Calle 30, distribuidos en tres tramos: el acceso desde la avenida Santander, el corredor principal del Parque de La Marina y el sector contiguo a la plazoleta del Hotel Santa Teresa. Los trabajos incluyen la reconstrucción del pavimento en concreto rígido de alta resistencia, diseñado para soportar el tránsito vehicular y las condiciones hidráulicas del sector.

Además, habrá una estación de coches eléctricos, arborización y un bulevar turístico para los peatones turistas y locales.

Se intervendrá y mejorará el drenaje del sector

Uno de los componentes más relevantes del proyecto es la optimización del sistema de drenaje pluvial, con la construcción de rejillas, cámaras de inspección y redes que permitirán mitigar las inundaciones causadas por lluvias intensas y marea alta.

En los tramos más sensibles del entorno patrimonial, el pavimento contará con acabados especiales adoquinados que armonizan con la estética del Centro Histórico. La vía, además, contará con zonas destinadas para coches eléctricos, fortaleciendo la movilidad sostenible en esta área de alto valor turístico.

“Seguimos diciendo y haciendo. Cartagena avanza con obras reales que transforman su malla vial, respetan el patrimonio y mejoran la calidad de vida de la gente. El Corredor Histórico del Parque de La Marina es otra muestra de que esta ciudad se planifica y se ejecuta con visión y responsabilidad”, afirmó el alcalde Dumek Turbay Paz.

Y destacó: “De esta manera, seguimos embelleciendo la ciudad, priorizando lugares y espacios abandonados y en pésimo estado, por culpa de la desidia de gobernantes del pasado”.

La Alcaldía de Cartagena proyecta que el Corredor Histórico del Parque de La Marina esté listo para Semana Santa, una de las temporadas de mayor flujo turístico en la ciudad, mejorando de manera significativa la circulación vehicular, la seguridad de peatones y la experiencia de cartageneros y visitantes.

Como parte del inicio de los trabajos, la Alcaldía de Cartagena adelantará procesos de concertación social con las personas que por años han tenido como actividad económica el parqueo de carros y motos en el sector del Parque de La Marina.

Esta intervención se convierte en la segunda obra en ejecución del Circuito Vial del Norte, luego de la reciente entrega de la vía Loma Fresca – La Popa.

Información clave sobre la movilidad en el sector en medio de las obras

Durante el tiempo de intervención de la obra, no estará permitido el parqueo de vehículos ni motocicletas en las vías intervenidas.

El Distrito agradece la paciencia y comprensión de la ciudadanía durante el desarrollo de estas obras, que buscan mejorar la conectividad urbana y consolidar a Cartagena como una ciudad más integrada, sostenible y con mejor movilidad.

Sobre la obra: el Corredor Histórico, nueva conexión vial

Actualmente, quienes se movilizan por la avenida Santander o salen del Centro Histórico por los boquetillos de las murallas, y quieren retornar hacia Getsemaní y Manga, deben ir hasta el retorno del semáforo del edificio Seguros Bolívar en Bocagrande.

De tal manera que, con esta nueva obra del Circuito Vial del Norte, se le brinda a Cartagena un nuevo retorno que hoy hace años fue una vía estratégica y hoy es un callejón sin salida con avanzado deterioro, problemas de drenaje e impactos negativos sobre la movilidad y el entorno patrimonial.

Una alianza para revitalizar el Parque de La Marina

De manera paralela al inicio de las obras viales, el Distrito avanza en una alianza estratégica con la Armada Nacional de Colombia, a través de Corpoturismo, para la recuperación integral del Parque de La Marina. Esta iniciativa busca transformar el sector en un Centro Cultural y Gastronómico, integrándolo al desarrollo urbano del Centro Histórico y al Gran Malecón del Mar.

Este proyecto transformador busca convertir este emblemático espacio en un destino turístico, cultural y gastronómico de primer nivel, en el corazón de Cartagena de Indias.

La propuesta contempla la intervención de cerca de 15.400 metros cuadrados, con locales comerciales y gastronómicos, un gastrobar central, zonas verdes revitalizadas, un Centro de Experiencias dedicado a la historia de la Armada Nacional, espacios de recreación familiar y áreas culturales abiertas al público.

Asimismo, se trabaja de manera conjunta en la ampliación del muelle de La Bodeguita hacia el predio de la nueva Estación de Bomberos de Bocagrande, fortaleciendo la oferta de turismo náutico y respondiendo al crecimiento sostenido de visitantes nacionales e internacionales.

Dentro de esta visión, se plantea un cerramiento controlado del parque para garantizar el cuidado y la sostenibilidad de las zonas verdes, al tiempo que se abre completamente al público el sector donde hoy se encuentra la piscina o fuente, que será transformado en un espacio cultural y gastronómico, pensado para cartageneros, visitantes nacionales y turistas extranjeros.