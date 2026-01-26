Mujer fue asesinada con arma de fuego en Piedecuesta en medio de una riña

Bucaramanga

En el barrio Brisas de Primavera I, del municipio de Piedecuesta, Santander, una mujer de 26 años fue asesinada con arma de fuego en el municipio de Piedecuesta, en un hecho registrado la noche del domingo 25 de enero.

La víctima fue identificada como Sandy Yorley Niño Martínez, nacida en Piedecuesta, ama de casa, bachiller y soltera, según allegados. El ataque ocurrió hacia las 7:25 p.m. en la calle 15 D No. 0W de ese sector del barrio Brisas de Primavera.

Según las primeras versiones entregadas por familiares a las autoridades, horas antes del crimen la mujer se encontraba en un paseo de río y, cuando regresaban, se habría presentado un altercado con dos hombres del sector conocido como ‘La Pesa’. En medio de la discusión se produjo un intercambio de palabras amenazantes.

Posteriormente, de acuerdo con ese relato, los dos sujetos habrían regresado al lugar movilizándose en una motocicleta de color negro y realizaron varios disparos contra la mujer y su compañero sentimental, quien resultó ileso y no suministró información a las autoridades.

El informe oficial señala que la víctima recibió tres impactos de bala: uno en la región mamaria derecha, uno en la región mamaria izquierda y otro en la parte posterior derecha del tórax. “Aunque alcanzó a ser auxiliada, falleció en el sitio de los hechos”.

Las autoridades indicaron que familiares y allegados se encontraban alterados tras lo ocurrido y, hasta el momento, no han aportado información adicional que permita avanzar en la identificación plena de los responsables. El caso no registra capturas y continúa en investigación.