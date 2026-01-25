Policía Nacional fortalece la seguridad vial de ciclistas en la ruta San Onofre–Cartagena

La Policía Nacional de Colombia, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte Bolívar, adelantó una campaña preventiva dirigida a ciclistas en el puesto de prevención vial San Onofre–Cartagena, ubicado en el kilómetro 96 de la ruta nacional 9005.

La jornada tuvo como propósito principal sensibilizar a los ciclistas sobre la importancia de adoptar conductas seguras en la vía, teniendo en cuenta que este corredor presenta un alto flujo de vehículos de carga y transporte intermunicipal. Durante la actividad, los uniformados brindaron orientación pedagógica enfocada en la prevención de siniestros viales.

Entre las recomendaciones entregadas se resaltó el uso permanente de casco protector, elementos reflectivos y luces, así como el respeto por las normas de tránsito, la correcta ubicación en la vía y el mantenimiento preventivo de las bicicletas para evitar fallas mecánicas.

“Nuestro compromiso es proteger la vida de todos los actores viales. Los ciclistas son usuarios vulnerables de la vía y, por ello, estas campañas buscan generar conciencia, fomentar el autocuidado y reducir la ocurrencia de accidentes en las carreteras del departamento.” dijo el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Los ciclistas también recibieron mensajes sobre la importancia de señalizar maniobras, mantenerse visibles en horarios nocturnos y extremar las medidas de precaución ante condiciones climáticas adversas.