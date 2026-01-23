¿Quién tiene el internet más rápido de Colombia? Netflix decidió entre Claro, ETB y Movistar. Getty Images

La plataforma de streaming Netflix publicó los resultados de su Índice de Velocidad de Proveedores de Servicios de Internet (ISP) correspondiente a la segunda mitad de 2025 en Colombia.

Este estudio mide el desempeño de los principales proveedores en Colombia en la reproducción de contenidos, velocidad y estabilidad del internet, dejando un panorama que les permite a los usuarios y a las empresas conocer cómo se encuentran tanto en el mercado local como en toda la región, a nivel internacional.

Así las cosas, el ranking, que contempla los últimos seis meses de 2025, tiene en los primeros lugares a las compañías que más destacan en los últimos años gracias a su estabilidad prolongada y a la mejora de infraestructura, por ejemplo, en el ámbito de la fibra óptica.

¿Cuál fue el proveedor de internet más veloz en 2025?

El ranking ISP 2025 de Netflix dejó en el primer lugar a Claro por tercer año consecutivo, al ser el proveedor que más cerca se mantuvo de los topes de velocidad a lo largo del año, seguido por ETB y Movistar, las tres empresas que se ubicaron en el segmento más alto, correspondiente a una velocidad de 3.4 megabits por segundo (Mbps).

Esta es la clasificación completa:

Rango 1 (3.4 Mbps)

Posición Empresa Tecnología 1 Claro Cable 2 ETB DSL DSL 3 ETB Fibra Fibra óptica 4 Movistar Fibra óptica/DSL

Rango 2 (3.2 Mbps)

Posición Empresa Tecnología 1 Emcali DSL/inalámbrico 2 Tigo Fibra óptica/Cable/DSL

¿Cómo se compara la velocidad del internet en Colombia frente a otros países?

El ranking ISP de Netflix también muestra el panorama desde diferentes perspectivas, a nivel regional y también global, dando una fotografía detallada de los países que están teniendo el servicio de internet más veloz en el mundo.

En ese sentido, el tope de velocidades en 2025 quedó en el promedio de 3.6 Mbps, al cual llegaron los proveedores de tres países: Hong Kong, Singapur y España.

Asimismo, Colombia se ubicó tan solo un registro por debajo de estos países, con un promedio de velocidad de 3.4 Mbps, en el rango que agrupa la mayor cantidad de países en todo el listado, con 41 países.

Ranking global ISP 2025 de Netflix. Crédito: ISP Index Netflix Ampliar

Junto a Colombia se ubicaron otras naciones sudamericanas como Argentina, Ecuador, Paraguay y Uruguay, además de potencias como Estados Unidos, Alemania, Francia y Corea del Sur.

Finalmente, los últimos lugares del listado, con el internet más lento en todo el mundo, están ocupados por Pakistán y Venezuela, con un promedio de 2,8 Mbps.