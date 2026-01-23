El carro de bomberos de Jericó fue utilizado para que unos menores llegaran al colegio

Antioquia

Este jueves 22 de enero de 2026 se hizo viral un video en el que se observa a varios adolescentes del colegio Londres del municipio de Sabaneta, sur del Valle de Aburrá, llegar a la institución educativa en el carro de bomberos del municipio de Jericó. Esto generó polémica debido a que algunos usuarios de la red social X manifestaban que se trataba de un favor del comandante del cuerpo de socorro a un político con una afinidad política.

Caracol Radio conversó con el señor Harby Correal Palacios, comandante y representante legal de los bomberos de Jericó, para conocer su versión de los hechos. Lo primero que recalcó es que esa situación está ajena a una situación política y más bien a una consecución de recursos para la institución.

“Que esa es la aclaración que debe quedar. No es alquiler de carros, yo no alquilo carros. Nosotros hicimos un convenio o un servicio por acompañamiento, acompañamiento de estos jóvenes al ingreso. ¿Cuál era la misión de nosotros? Estar ahí para las fotos, para la entrada y ya, cuestión de veinte minutos, máximo media hora. Obviamente, debían de pagar; se les cobra el traslado, porque nosotros no somos de Sabaneta, no somos de Jericó; se les cobró quinientos mil pesos”, explicó el señor Correal.

Explica que los menores no estuvieron en riesgo porque el recorrido fue dentro del colegio y de unos 20 metros, solo para la foto y los videos de los menores y que pagaron los padres de familia.

“Estoy consiguiendo recursos honradamente para la institución; los bomberos siempre estamos solicitando recursos, escasos de recursos. En Jericó, gracias a Dios, es una institución que ha salido adelante, gracias a una buena administración, gracias a un buen equipo, pero gracias también a que hacemos esas gestiones, conseguimos los recursos prestando servicios inherentes”.

Explica que el carro utilizado en la actividad, durante las emergencias, se emplea como motobomba y que, en caso de que ocurriera una emergencia en el momento del recorrido de los menores, no ponía en riesgo a Jericó, ya que cuentan con otros tres vehículos con mayor maquinaria para atender calamidades.

En cuanto a la polémica política

El comandante Harby Correal Palacios agrega que lo relacionan con un político antioqueño señalado de apoyar al presidente Gustavo Petro, pero recalca que, por el contrario, el señor es conocido por ser de derecha. Por lo que niega las acusaciones hechas en redes sociales de que esta situación estuviera relacionada con política; además, manifestó que el alcalde de Jericó no tiene ninguna relación con los bomberos voluntarios.

“Inclusive eso es una controversia, porque si nos vamos como al fondo de eso, el político que me ayudó es de derecha, y la denuncia que hace es que yo estaba apoyando a Petro a la izquierda; no hay ninguna conexión, sencillamente los padres de familia se reúnen con un afán de darle gusto a los hijos”.

Finalmente, ejemplificó la situación como lo ocurrido cuando pasean por las calles a futbolistas o reinas de belleza en los carros de bomberos.