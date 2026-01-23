Declaraciones del gobernador de Santander sobre posible intervención al Hospital Universitario

Luego de que el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, afirmara que podría intervenir el Hospital Universitario de Santander (HUS) tras el giro de más de 66 mil millones de pesos que, según indicó, no se habrían ejecutado, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, se pronunció y rechazó cualquier señalamiento de irregularidad.

El gobernador explicó que los recursos mencionados por el Ministerio corresponden al pago de una deuda histórica por la atención a población migrante y no a dineros nuevos. Además, señaló que, debido a la ley de garantías, no es posible realizar modificaciones en la nómina ni decisiones administrativas sin el aval de la junta directiva.

“Estamos en ley de garantías y nadie puede obligar a un gerente a hacer algo indebido. No se pueden modificar nóminas y cualquier decisión debe pasar por la junta directiva. El ministro no hizo un regalo, pagó una deuda que tenía el Gobierno Nacional con los hospitales del departamento. Agradecemos ese pago, pero hay que decir las cosas como son”.

Por su parte, el HUS aclaró que los recursos girados por el Ministerio de Salud corresponden exclusivamente al pago de obligaciones pendientes y no a nuevos fondos destinados a la formalización laboral, como se había sugerido.