Alcaldía de Neiva defiende Decreto 082 que reduce horario de bares y discotecas hasta las 2:00 a. m.

La Alcaldía de Neiva aseguró que el Decreto 082 de 2025 busca prevenir riñas y hechos de inseguridad asociados a la actividad nocturna. / PORNSAWAN

La Alcaldía de Neiva ratificó la vigencia y alcance del Decreto 082 de 2025, mediante el cual se estableció la reducción del horario de funcionamiento de los establecimientos nocturnos que expenden bebidas alcohólicas, fijando el cierre obligatorio a las 2:00 de la mañana.

De acuerdo con la administración municipal, la medida tiene como principal objetivo fortalecer la seguridad ciudadana y reducir los índices de riñas y hechos delictivos que, según análisis de convivencia y seguridad, se concentran en altas horas de la noche, tanto en el casco urbano como en los corregimientos.

El alcalde de Neiva, Casagua, explicó que el decreto responde a una estrategia preventiva para “garantizar el orden en la ciudad”, argumentando que sectores como el corregimiento de Fortalecillas han registrado recurrentes alteraciones al orden público asociadas al consumo de alcohol.

La normativa, que entró en vigencia en abril de 2025, ha generado inconformidad entre el gremio de bares y establecimientos nocturnos, que advierten afectaciones económicas por la reducción del horario. No obstante, la Alcaldía insistió en que la prioridad es la protección de la comunidad y la convivencia ciudadana.