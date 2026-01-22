Issabela Peralta, una reina que vive y defiende el Carnaval de Malambo

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Isabela Peralta, una reina que vive y defiende el Carnaval de Malambo

Para Issabela Peralta, el Carnaval de Malambo no es una experiencia nueva. Su historia con la corona comenzó hace nueve años, cuando fue reina infantil del municipio y representó a Malambo en escenarios del departamento. Hoy, regresa con más experiencia y una visión renovada.

“Hace 9 años tuve el privilegio de ser reina infantil de Malambo y representar a mi municipio en la primera edición del sirenato infantil de la cumbia en el Reinado del Mar, así que vengo recargada, vengo renovada y con muchos más sueños para mi Malambo hermoso”, expresó.

Ese recorrido previo le ha permitido asumir su rol actual con mayor compromiso, entendiendo el carnaval como un proceso colectivo y cultural que va más allá de la corona.

Una agenda carnavalera para todo el municipio

Issabela destacó que el Carnaval de Malambo se vive en todos los rincones del municipio y no solo en su zona céntrica. Entre los eventos más importantes, mencionó la Guacherna municipal, los desfiles barriales y el tradicional Festival del Disfraz.

“Este carnaval es un carnaval que no solo se vive en el centro del municipio, sino que está en todas las partes”, afirmó.

Sobre el espíritu de la fiesta, la soberana recalcó que el carnaval malambero es una expresión que involucra a todas las generaciones.

“Es un carnaval hermoso, un carnaval que se vive desde el corazón, desde los más adultos a los niños, porque los niños son el presente y el futuro del carnaval”, señaló.

Disciplina, estudio y tacones siempre puestos

Además de su rol como soberana, Issabela Peralta es estudiante universitaria y docente de inglés, una faceta que combina con organización y disciplina. Según explicó, el compromiso con su gente la motiva a mantenerse firme, incluso en jornadas extensas.

“En el momento en que me comprometí a esto, a ser la reina central del Carnaval de Malambo, yo dije: siempre tengo que tener los tacones puestos y las plumas encima, no me voy a desbaratar nunca”, dijo entre risas.

El legado para el Carnaval 2026

De cara al futuro, la reina central aseguró que su principal objetivo es fortalecer la identidad cultural del municipio y rescatar espacios tradicionales como el reinado popular, involucrando activamente a las comunidades.

“Para estas fiestas 2026 yo quiero que Malambo se sienta orgulloso de la reina que tiene. Quiero que celebremos nuestras culturas y nuestras tradiciones, que se rescaten cosas que tal vez se hayan perdido, por ejemplo el reinado popular”, afirmó.

Finalmente, Issabela extendió una invitación abierta a propios y visitantes para vivir el carnaval en Malambo, una fiesta que, según ella, “se siente desde que pisa enero”.