“Los principios éticos y morales del MIRA se fueron a la basura”: Emilio Martínez Rosales

Tolima

Duros cuestionamientos lanzó el exrepresentante a la Cámara, Emilio Martínez Rosales, contra el partido MIRA en el Tolima, por su alianza con la estructura política del exalcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado.

“Parece que Hurtado y Dilian Francisca Toro movieron la chequera, es lo que dicen algunos; a mí no me consta, pero movieron muchos intereses, y los principios éticos y morales de MIRA se fueron a la basura”, aseveró Rosales sobre la coalición que este movimiento selló con el Partido de la U para la Cámara de Representantes por el Tolima.

Las polémicas declaraciones se dieron en medio del acto público en el que anunció su respaldo a la campaña de Guillermo Alvira, candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador. En ese mismo escenario, el dirigente de El Espinal también generó controversia por sus declaraciones contra los actuales representantes del Partido Conservador, lo que ha sido interpretado como “fuego amigo” al interior de esa colectividad.

“Tres distinguidos congresistas del Partido Conservador, que en Bogotá fingieron y fungieron en muchas decisiones como muy buenos aliados petristas, pero acá en el Tolima blanden la bandera del antipetrismo. ¿Cuántas obras importantes trajeron esos ilustres congresistas?”, expresó Martínez en referencia a Gerardo Yepes, Delcy Isaza y Alejandro Martínez.

A su vez, Martínez Rosales lanzó cuestionamientos contra las representantes Martha Alfonso, de la Alianza Verde, y Olga Beatriz González, del Partido Liberal. “¿Qué han traído esas dos honorables mujeres en obras puntuales para el departamento del Tolima? De pronto han ubicado muy bien a sus familiares”, señaló.

Martínez Rosales fue representante a la Cámara entre 1994 y 2002. En el periodo 1998-1999 fue presidente de dicha corporación. También fue diputado del Tolima y ha sido un importante dirigente político en El Espinal.

Además, ha sido una figura polémica de la política tolimense por los múltiples procesos judiciales en su contra, como el que llevó a su captura en 2008 por presuntos nexos con el Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).