Bucaramanga

Este será el valor de los peajes para 2026 en Santander

Desde esta semana entraron en vigencia nuevos valores en algunas estaciones de peaje del departamento de Santander, de acuerdo con la actualización tarifaria aplicada a varias casetas estratégicas del territorio.

María Alejandra Reyes Meléndez

Bucaramanga

Desde este año 2026 entraron en vigencia nuevos valores en varias estaciones de peaje del departamento de Santander, como parte de la actualización tarifaria aplicada por las autoridades viales.

Estos son los peajes que tendrán ajuste en sus tarifas, según la categoría del vehículo:

Los Curos:

$12.700 (automóviles, camperos y camionetas – categoría 1)

$13.600 (buses, busetas y camiones de dos ejes – categoría 2)

$35.200 (camiones de tres o más ejes – categoría 3)

Curití:

$12.700 (automóviles, camperos y camionetas – categoría 1)

$13.600 (buses, busetas y camiones de dos ejes – categoría 2)

$35.200 (camiones de tres o más ejes – categoría 3)

Oiba:

$12.700 (automóviles, camperos y camionetas – categoría 1)

$13.600 (buses, busetas y camiones de dos ejes – categoría 2)

$35.200 (camiones de tres o más ejes – categoría 3)

Lebrija:

$11.500 (automóviles, camperos y camionetas – categoría 1)

$13.000 (buses, busetas y camiones de dos ejes – categoría 2)

$31.100 (camiones de tres o más ejes – categoría 3)

Las autoridades recomiendan a los conductores tener en cuenta estos nuevos valores al momento de planear sus desplazamientos por las principales vías del departamento.

