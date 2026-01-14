Política

EN VIVO 🔴| Consejo de ministros del Gobierno Petro sobre la lucha contra el narcotráfico

La Presidencia de la República informó que en este consejo se presentarán “todos los logros del Gobierno frente a la lucha contra el narcotráfico”.

Presidente Gustavo Petro durante consejo de ministros. Foto: Andrea Puentes - Presidencia.

El Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, sostendrá este martes 13 de enero a las 7:00 de la noche un nuevo consejo de ministros para abordar las acciones adoptadas en la lucha contra las drogas.

Siga en vivo la transmisión del consejo de ministros:

