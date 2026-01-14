EN VIVO 🔴| Consejo de ministros del Gobierno Petro sobre la lucha contra el narcotráfico

El Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, sostendrá este martes 13 de enero a las 7:00 de la noche un nuevo consejo de ministros para abordar las acciones adoptadas en la lucha contra las drogas.

La Presidencia de la República informó que en este consejo se presentarán “todos los logros del Gobierno frente a la lucha contra el narcotráfico”.

Siga en vivo la transmisión del consejo de ministros: