Sicarios asesinaron a un hombre en plena vía pública de La Boquilla

La tranquilidad del corregimiento de La Boquilla, en el norte de Cartagena, se vio interrumpida la noche del pasado lunes festivo 12 de enero por un nuevo hecho de sangre. Un hombre, cuya identidad aún está por establecer, fue víctima de un ataque sicarial que le arrebató la vida de manera inmediata.

El reporte preliminar indica que el crimen ocurrió cerca de las 11:00 p. m., cuando sujetos armados abordaron a la víctima en una calle sin pavimentar del sector. Sin mediar palabra, los delincuentes accionaron sus armas en repetidas ocasiones, impactando al hombre que, en ese momento, vestía una camiseta negra, sudadera blanca y gorra del mismo color.

Tras las detonaciones, la comunidad salió a auxiliar al afectado, pero debido a la gravedad de las heridas, ya no presentaba signos vitales. El cuerpo fue cubierto con una sábana blanca por los residentes, mientras que familiares del fallecido llegaron al lugar protagonizando desgarradoras escenas de dolor.

Unidades de la Policía Metropolitana de Cartagena se desplazaron hasta el sitio para acordonar el área y facilitar las labores de inspección técnica del cadáver por parte de los peritos forenses. Hasta ahora, no se reportan capturas por este homicidio.

Los investigadores analizan testimonios y posibles cámaras de seguridad en la zona para esclarecer si se trató de un ajuste de cuentas o si el hecho obedece a otras causas.