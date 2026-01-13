El municipio de Nopsa avanza en la implementación del programa Aula Inclusiva o Inclusión que Transforma, una estrategia piloto impulsada por la Administración Municipal para garantizar el acceso a educación especial a niños, niñas y jóvenes con discapacidad que no pueden escolarizarse en el sistema tradicional. Según explicó Yolima Mesa, secretaria de la Mujer y Programas Sociales, la iniciativa surgió tras identificar una necesidad local que también se replica a nivel nacional: «Son niños y jóvenes que no pueden ir a una institución educativa, pero que podrían tener resultados iguales o mejores que otros estudiantes».

Ampliar

El programa se desarrolla en articulación con la Fundación Nuestra Señora de Beléncito, entidad con experiencia en educación inclusiva. Mesa detalló que inicialmente se realizó una caracterización de más de 50 personas junto a sus familias, de las cuales se seleccionaron 23 niños, niñas y jóvenes que recibieron atención en educación especial durante el último semestre. «...No solo se benefician ellos, sino también sus familias, a quienes les brindamos herramientas para fortalecer las habilidades y procesos educativos en casa...», señaló la funcionaria.

Aula Inclusiva transforma la educación de niños con discapacidad en Nopsa Ampliar

Los resultados del piloto llevaron a la Administración Municipal a proyectar la continuidad y ampliación del programa en 2026. De acuerdo con Mesa, la experiencia permitió evidenciar avances significativos en áreas como baile, pintura, idiomas y motricidad. «...Los resultados fueron estupendos. En la clausura vimos trabajos lindísimos y confirmamos que este es un modelo de atención que cambia vidas y transforma...», afirmó, al destacar la satisfacción de las familias participantes.

Ampliar

Entre los principales retos para consolidar la estrategia como política social permanente, la secretaria subrayó la necesidad de fortalecer la comprensión de la inclusión social y del potencial de las personas con discapacidad. «...A veces pensamos que no pueden hacer nada más que quedarse en casa, pero tenemos casos increíbles. Estas habilidades no solo sirven para la vida diaria, también pueden convertirse en proyectos de vida y productivos...», concluyó Mesa, quien aseguró que los primeros resultados ya son la base para garantizar la sostenibilidad del programa en el tiempo.