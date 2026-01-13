Asesinaron a joven con casa por cárcel en el sector Nuevo Paraíso de Olaya Herrera

La Policía Metropolitana de Cartagena confirmó la identidad del joven asesinado en la tarde de este martes 13 de enero en el sector Nuevo Paraíso, del barrio Olaya Herrera. Se trata de Víctor Alejandro Herrera, de 21 años, quien fue interceptado por sicarios mientras caminaba por la vía pública, presuntamente para comprar una sopa para su almuerzo.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El ataque ocurrió hacia la 1:30 p. m., cuando sujetos en motocicleta lo abordaron y, sin mediar palabra, el parrillero le disparó en repetidas ocasiones. Víctor Alejandro, quien era natural de Cartagena y residía cerca del lugar del crimen, murió de forma instantánea. Al momento de la inspección técnica del cadáver, las autoridades y testigos confirmaron que el joven portaba un brazalete electrónico del Inpec, ya que gozaba de una medida de detención domiciliaria por el delito de hurto, vigente desde el año 2025.

Este homicidio eleva a siete la cifra de muertes bajo la modalidad de sicariato en Cartagena en lo que va corrido del año.

Familiares de Herrera llegaron al lugar de los hechos protagonizando desgarradoras escenas de dolor. El cuerpo fue trasladado a la morgue de Medicina Legal en Zaragocilla, mientras la Policía investiga si este nuevo ataque guarda relación con las anotaciones judiciales de la víctima o con una retaliación entre bandas delincuenciales en el sur de la ciudad.