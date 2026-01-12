Yolanda Wong fortalece su agenda territorial en la Depresión Momposina

La candidata a la Cámara de Representantes, por el Partido Liberal, Yolanda Wong, recorrió las calles del municipio de Santa Cruz de Mompox, donde entregó material informativo, dialogó con la comunidad y socializó sus propuestas como parte de su agenda territorial.

Durante la jornada, la candidata caminó por distintos sectores del municipio, compartió de manera cercana con la ciudadanía y atendió a periodistas y líderes comunitarios que se acercaron para expresarle su respaldo, fortaleciendo el contacto directo y permanente con la gente.

También visitó el municipio de Magangué como parte de su agenda territorial, en un espacio de diálogo directo con la ciudadanía.

Durante estos encuentros, la candidata escuchó las inquietudes de la comunidad, respondió preguntas y socializó sus propuestas, destacando la importancia de mantener una comunicación cercana con la gente.

Wong se refirió a la realidad de las mujeres cabezas de hogar que trabajan desde sus hogares y desarrollan emprendimientos. “En Bolívar hay más de 170 mil mujeres que trabajan desde sus casas y que nunca han contado con una mano amiga legal que las apoye. Formalizarse no es fácil, pero hoy quiero decirles que pueden contar conmigo para acompañarlas y respaldarlas”, expresó la candidata a la Cámara de Representantes.

Los candidatos del Partido Liberal, Yolanda Wong y Lidio García, recorrerán la ciudad y el departamento llevando su mensaje y haciendo equipo con la gente.

Desde este carro móvil, visitarán barrios y municipios, escuchando a las comunidades y sumando aliados para seguir fortaleciendo un proyecto que nace del territorio y se fortalece con la participación ciudadana.