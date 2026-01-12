Delegación de Paz del ELN reaparece hablando de “Acuerdo Nacional”

Colombia

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) difundió un nuevo comunicado a través de la delegación de paz, en el que plantea la construcción de un Acuerdo Nacional como salida a lo que denomina una “crisis estructural, política y social” que atraviesa Colombia.

Esto en un contexto, según esa guerrilla, marcado por la escalada de tensiones internacionales y el inicio del proceso electoral de 2026.

En el documento, el ELN afirma que el escenario mundial está atravesado por lo que califica como una “mayor agresión del imperialismo norteamericano”, al que atribuye intentos de crear una nueva estrategia de seguridad nacional para Estados Unidos en 2025, con especial énfasis en América Latina y la actualización de la “doctrina Monroe”.

La guerrilla asegura que el año 2026 comenzó con una intensificación de estas tensiones, mencionando la operación militar contra Venezuela y calificando la captura de Nicolás Maduro como un “secuestro”, así como amenazas que, según el comunicado, se extenderían a países como México, Cuba, Nicaragua y Colombia.

Plano interno

En el plano interno, el ELN afirma que en Colombia se profundiza la confrontación política debido al proceso electoral que se desarrollará en el primer semestre del año, en el que se elegirá nuevo Congreso y presidente de la República.

En ese contexto, la guerrilla propone aprovechar la coyuntura electoral para debatir con el próximo presidente su iniciativa de un Acuerdo Nacional.

¿Qué busca el Acuerdo?

De acuerdo con el comunicado, esta propuesta buscaría consensuar una política de soberanía, erradicar la pobreza, la persecución política, la corrupción y el paramilitarismo.

El ELN incluye en su planteamiento una transformación del rol de las Fuerzas Armadas, pues dicen que deben ser las responsables de proteger a la población, garantizar la diversidad política y actuar como garantes de la democracia.

Finalmente, la guerrilla afirma que este Acuerdo Nacional debería construirse con una participación activa de la sociedad y convertirse en un mandato que obligue a los futuros gobiernos, independientemente de su orientación política.