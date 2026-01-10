Cerrada la vía Medellín–Urabá entre Dabeiba y Mutatá por la creciente de una quebrada en sector Godo
La emergencia se registra en el km 101. Personal de la concesión Autopistas Urabá trabaja en el sitio para remover el material de la vía.
Antioquia
Autopistas de Urabá reporta que desde la madrugada de este sábado se encuentra totalmente cerrada la vía entre las poblaciones de Dabeiba y Mutatá por la creciente súbita de una quebrada que dejó una considerable cantidad de material en la carretera y que impide la movilidad por el lugar.
La emergencia se registra en el km 101 en el sector Godo en el corredor Medellín-Urabá. Por lo tanto, desde la madrugada maquinaria de la concesión trabaja con maquinaria amarilla para habilitar el paso lo más pronto posible. Sin embargo, debido a la cantidad de lodo y piedras aún no se puede indicar el tiempo estimado para reabrirla. Además, en la zona persisten las lluvias.
“La vía está bloqueada en diferentes puntos por temas climáticos y deslizamiento de material entre Dabeiba y Mutatá; el kilómetro 101 es uno de los más afectados. Se hizo la intervención con maquinaria y personal para intentar desbloquear este punto importante de la vía lo más pronto posible; puntualizar en tiempo no sería lo correcto en este momento”, manifestó el Mayor Mauricio Arango, jefe de la seccional de tránsito y transporte de la policía Urabá.
En el lugar se registra una congestión de vehículos de transporte público, carga y particulares a la espera de que la concesión habilite el corredor. Mientras tanto, la policía de carreteras solicita a los conductores tener paciencia y atender las recomendaciones de los uniformados que están en el lugar.