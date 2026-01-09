Abren proceso de contratación para nuevo megacolegio en Villa Hermosa

Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Medellín abrió en el Secop II el proceso de licitación para la construcción de la Sección Escuela La Libertad, uno de los dos nuevos megacolegios proyectados para la comuna 8, Villa Hermosa.

La apertura de este proceso marca un avance concreto en una de las principales promesas del alcalde Federico Gutiérrez durante su campaña: fortalecer la infraestructura educativa en los territorios con mayores brechas.

El proyecto será ejecutado por la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) y contempla una infraestructura educativa de seis niveles y más de 3.400 metros cuadrados de área construida, con capacidad para 280 estudiantes de preescolar y primaria en modalidad de doble jornada.

La inversión supera los 27.000 millones de pesos y el cronograma prevé el inicio de obras en febrero de 2026 y su entrega en marzo de 2027.

A través de sus redes sociales, el alcalde Federico Gutiérrez destacó la importancia del proyecto y el carácter público del proceso de contratación. “En Medellín, la educación es prioridad. Publicamos el proceso para construir la Sección Escuela La Libertad, en la comuna 8, Villa Hermosa, uno de los nuevos megacolegios que tendrá la ciudad”, señaló.

El mandatario agregó que se trata de “27 mil millones de inversión para una infraestructura moderna y 280 cupos para niños y niñas”, e insistió en que “todo el proceso es público, transparente y se puede consultar” en la plataforma oficial. Este proyecto deberá estar listo para 2027.

Desde la Empresa de Desarrollo Urbano, su gerente Emiro Valdés López afirmó que la licitación responde a un compromiso de ejecución y cumplimiento de tiempos.

“Nuestro trabajo por la ciudad no para. Además de la rigurosidad técnica y de la transparencia y la ética por lo público, nos hemos comprometido a que estos proyectos salgan en los tiempos que se le ha informado a toda la ciudad”, dijo.

Por su parte, el subsecretario Administrativo y Financiero, Anderson García, resaltó el impacto del proyecto en la comunidad educativa y convocó a los posibles oferentes.

La Sección Escuela La Libertad se articulará con el jardín infantil Buen Comienzo La Libertad, que ya avanza en obra en el mismo sector, y con el megacolegio Niño Jesús de Praga, también ubicado en la comuna 8, que contará con una inversión superior a los 29.000 millones de pesos y capacidad para 300 estudiantes.

Con estas obras, la administración municipal busca ampliar la cobertura escolar y avanzar en el cumplimiento de los compromisos adquiridos durante la campaña electoral.