¡Aliste las velas! Este 26 de diciembre hay cortes de luz en 4 barrios de Bogotá y Cota

¡Aliste las velas! Este 26 de diciembre hay cortes de luz en x barrios de Bogotá y Cota

La empresa de Enel Colombia, encargada de suministrar energía en Bogotá y otros municipios, anunció que realizarán suspensiones del servicio. Por esta razón, se recomienda programar las actividades que tenga pendiente para no generar contratiempos.

Algunos de los cortes se realizarán hasta por 11 horas; sin embargo, otros tendrán menos tiempo de suspensión.

Conozca aquí los sectores afectados y los horarios en los que se realizarán los trabajos de Enel Colombia.

Cortes de luz en Bogotá, viernes 26 de diciembre

Localidad de Suba

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 69 a carrera 71 entre calle 100 a calle 102. Barrio Santa Rosa.

Localidad de Ciudad Bolívar

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 17 a carrera 20 entre calle 61 sur a calle 64 sur. Barrio Las Acacias.

Cortes de luz en Cota, viernes 26 de diciembre

Municipio de Cota

Desde las 6:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Vereda Vuelta Grande. Funza

Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 4 a calle 12 entre carrera 16 a carrera 18.

Recomendaciones para los cortes de luz en Bogotá y Cota

Proteja sus electrodomésticos:

Para evitar daños ocasionados por variaciones o intermitencias en el suministro eléctrico durante la intervención, se recomienda desconectar los electrodomésticos y equipos electrónicos. Esta acción será una ayuda a prolongar su vida útil y reduce el riesgo de fallas una vez se restablezca el servicio.

Planifique con anticipación sus actividades:

Tenga presente que los trabajos programados en la red eléctrica pueden generar interrupciones temporales del servicio. Por esta razón, es importante que revise con antelación los horarios en los que se realizará la intervención y organice sus tareas diarias considerando estos cortes, especialmente aquellas que dependen del uso de energía eléctrica.

Cuide la conservación de sus alimentos:

Durante el tiempo en que no haya suministro de energía, evite abrir la nevera de manera frecuente. Mantenerla cerrada permitirá conservar la temperatura interna por más tiempo, ayudando a que los alimentos refrigerados se mantengan en buen estado y reduciendo el riesgo de deterioro.

Facilite el acceso al personal técnico:

En algunos casos, para llevar a cabo las labores necesarias, el personal autorizado de la empresa deberá ingresar a edificios, conjuntos residenciales u oficinas. Su colaboración es fundamental para que los trabajos se realicen de forma eficiente y dentro de los tiempos establecidos.

Verifique la identidad del personal por seguridad:

Si tiene inquietudes relacionadas con la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores antes de permitir el ingreso. Para ello, puede comunicarse a la línea 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca, donde le confirmarán la información del personal autorizado.