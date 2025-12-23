Autoridades vigilan avistamiento de hipopótamo en zona rural de Barrancabermeja

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Las autoridades ambientales de Barrancabermeja mantienen vigilancia tras el avistamiento de un hipopótamo en la Ciénaga del Opón, luego de reportes hechos por habitantes de la zona rural.

De acuerdo con la Secretaría de Ambiente y Transición Energética, el animal se estaría desplazando por sectores que conectan la Ciénaga del Opón con San Rafael de Chucurí.

El hecho genera preocupación por el riesgo que representa para campesinos y pescadores, debido al comportamiento agresivo de esta especie invasora.

El secretario de Ambiente y Transición Energética de Barrancabermeja, Leonardo Granados Cárdenas, señaló que se trata de una situación inédita para el municipio.

“Es la primera vez que nos encontramos con un caso de este tipo: un animal nómada que se ha venido desplazando por el río Magdalena. Desde ya atenderemos la situación para confirmar el avistamiento y brindarle una reubicación o el manejo adecuado que este tipo de casos requiere”.

Las autoridades explicaron que la presencia del hipopótamo estaría asociada a la migración de ejemplares desde Antioquia por el río Magdalena, lo que facilita su llegada a humedales extensos como el Opón, un ecosistema propicio para su permanencia.

Desde la administración local se informó que ya se aplica el plan de manejo definido por el Ministerio de Ambiente, que contempla acciones de control, captura y posible traslado del animal a centros especializados.

Entre tanto, se pidió a la comunidad evitar cualquier acercamiento y reportar de inmediato nuevos avistamientos.