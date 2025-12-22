Conozca los logros obtenidos por el Hospital Universitario del Caribe en 2025

El año 2025 marcó un punto de inflexión en la historia reciente de la E.S.E. Hospital Universitario del Caribe (HUC).

Con una visión clara de fortalecimiento institucional, ampliación de servicios de alta complejidad y humanización de la atención, el hospital cerró el año consolidándose como un referente nacional en salud pública, gracias al respaldo permanente de la Gobernación de Bolívar y al acompañamiento técnico de la Superintendencia Nacional de Salud.

Durante los últimos años, el HUC ha dado un giro sustancial en su modelo de atención, pasando de ser un hospital con limitaciones estructurales a convertirse en una institución moderna, resolutiva y cercana a la gente, capaz de responder a las crecientes demandas de una población que históricamente debía desplazarse fuera del departamento para acceder a servicios especializados.

“El 2025 fue un año de consolidación y de grandes avances para el Hospital Universitario del Caribe. Hoy podemos decirle a la ciudadanía que contamos con un hospital más fuerte, más humano y con mayores capacidades para atender a nuestra gente. Nada de esto sería posible sin el respaldo de la Gobernación de Bolívar, el acompañamiento de la Superintendencia Nacional de Salud y el compromiso incansable de nuestro talento humano”, afirmó Rodrigo Arzuza Jiménez, gerente del Hospital Universitario del Caribe.

Nuevos servicios para una atención integral, especializada y cercana

Uno de los principales logros del hospital en el 2025 fue la consolidación y puesta en marcha de nuevos servicios especializados que fortalecen su portafolio asistencial y reducen las barreras de acceso a la salud para miles de bolivarenses.

La Unidad de Estomatología, ubicada en el segundo piso de Consulta Externa, fue habilitada mediante una alianza estratégica con la Universidad de Cartagena y la Gobernación de Bolívar.

Dotada con tecnología de punta y talento humano altamente capacitado, esta unidad presta servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades orales complejas.

Su apertura representa un avance histórico para la salud pública del departamento, especialmente para población vulnerable que no contaba con acceso a odontología especializada.

A este avance se suma la creación del Servicio de Ginecología Oncológica, una apuesta fundamental para el diagnóstico oportuno y tratamiento integral del cáncer ginecológico. Con enfoque humanizado y soporte tecnológico moderno, este servicio responde a la alta incidencia de cánceres femeninos en la región y reafirma el compromiso institucional con la vida, la detección temprana y la atención digna de las mujeres.

El crecimiento de la consulta externa también se evidenció con la incorporación de los servicios de Reumatología y Neumología, especialidades clave para el manejo integral de pacientes con enfermedades autoinmunes y respiratorias crónicas.

Antes de su apertura, muchos usuarios debían ser remitidos a ciudades como Barranquilla o Medellín; hoy reciben atención especializada en su propio territorio, con diagnósticos oportunos y seguimiento continuo.

De igual manera, el HUC dio inicio a un programa piloto de atención integral a pacientes con Enfermedades Huérfanas, una iniciativa pionera en la región Caribe.

Este proyecto contempla asesoría genética, acompañamiento interdisciplinario y gestión clínica especializada, respondiendo a un llamado histórico de familias que durante años enfrentaron solas condiciones poco frecuentes y de alta complejidad.

Lo que viene: una expansión sin precedentes en la red pública de salud

Con el decidido respaldo financiero y político de la Gobernación de Bolívar, el Hospital Universitario del Caribe avanza hacia una de las etapas de expansión más ambiciosas de su historia reciente. En el corto plazo, se proyecta la apertura de nuevas unidades críticas que transformarán la atención en salud en el Caribe colombiano.

Entre estas se destaca la Pediatría hospitalaria en el cuarto piso, que contará con camas especializadas, áreas lúdicas, atención por subespecialistas y un entorno diseñado para el bienestar integral de los niños y sus familias.

Asimismo, se proyecta el Centro Oncológico Integral, que reunirá en un solo lugar servicios de oncología clínica, cirugía oncológica, quimioterapia ambulatoria, cuidados paliativos y psicooncología, garantizando una atención continua, digna y especializada.

Otro proyecto estratégico es el Área de Hemodinamia, fundamental para la atención de enfermedades cardiovasculares mediante procedimientos como cateterismos, angioplastias y colocación de marcapasos, evitando traslados a otros departamentos y reduciendo tiempos críticos de atención.

Estas nuevas unidades no sólo ampliarán la capacidad asistencial del hospital, sino que acercarán la atención de alta complejidad a miles de pacientes de Cartagena, municipios de Bolívar y de toda la región Caribe.

Liderazgo institucional, reconocimiento nacional y resultados sostenibles

Los avances alcanzados en 2025 son el resultado de un modelo de gestión hospitalaria basado en el trabajo articulado entre autoridades locales, nacionales y el talento humano institucional.

La Superintendencia Nacional de Salud, tras su intervención en 2016, lideró un proceso de reorganización profunda que permitió sanear las finanzas, recuperar servicios, mejorar la infraestructura y trazar una hoja de ruta clara hacia la excelencia.

Como resultado de este proceso, el Hospital Universitario del Caribe fue incluido en el ranking de los mejores hospitales del mundo, elaborado por la revista internacional Newsweek y la plataforma global Statista, consolidándose como el único hospital público de la región Atlántica en esta prestigiosa lista.

Adicionalmente, el HUC se ha convertido en referente nacional a través del Plan Padrino, recibiendo a representantes de diversas ESE intervenidas por la Supersalud en jornadas de intercambio de conocimientos y fortalecimiento institucional. En este contexto, durante la audiencia pública de rendición de cuentas, la Superintendencia otorgó un reconocimiento especial al HUC por su destacada labor como Hospital Padrino y modelo exitoso de gestión pública.

Fortalecimiento financiero y sostenibilidad institucional

En el componente administrativo y financiero, el Hospital Universitario del Caribe registró en 2025 un desempeño destacado, con un incremento del 20% tanto en la facturación como en el recaudo, superando las metas establecidas para la vigencia.

Estos resultados reflejan el fortalecimiento de los procesos de gestión, control y eficiencia institucional, y posicionan al hospital como una entidad financieramente autosostenible, con capacidad para garantizar de manera continua y responsable la prestación de servicios de salud a la población de Cartagena, el departamento de Bolívar y el Caribe colombiano.

Infraestructura, sostenibilidad y compromiso ambiental

En materia de infraestructura, el hospital avanza en una intervención integral de su fachada, luego de más de 50 años sin mantenimiento estructural significativo.

Esta obra, que ya alcanza un avance del 70%, busca garantizar la seguridad, estabilidad y permanencia de la infraestructura hospitalaria más importante de Bolívar, generando un entorno más seguro para pacientes, trabajadores y visitantes.

En el ámbito ambiental, el Hospital Universitario del Caribe compartió su experiencia en sostenibilidad en la VI Conferencia Latinoamericana de la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables, reafirmando su compromiso con una gestión responsable y amigable con el medio ambiente.

Con estos resultados, el HUC cierra el año 2025 reafirmando su misión de servir, su vocación pública y su compromiso con la vida, proyectándose como el principal referente de salud pública del Caribe colombiano.