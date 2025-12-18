52 personas terminaron lesionadas luego de la final entre Medellín y Nacional

Medellín

Lo que debía ser una jornada deportiva en paz terminó en hechos de violencia el pasado 17 de diciembre, la final de fútbol paisa dejó como saldo varias personas lesionadas, generando rechazo y preocupación entre las autoridades locales.

Frente a lo ocurrido, el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, anunció que en articulación con la Alcaldía de Medellín se citará de manera extraordinaria a la Comisión Local de Fútbol, con el fin de evaluar las decisiones y sanciones que se adoptarán frente a los responsables de los disturbios. Asimismo, se interpondrán las denuncias correspondientes ante la Fiscalía.

El funcionario explicó que las acciones judiciales se definirán con base en la recopilación de pruebas y el análisis del material fílmico disponible. “De acuerdo a esa recopilación de pruebas y de ese material fílmico que nosotros vamos a tener, es cuando vamos a calificar la denuncia de acuerdo a los respectivos tipos penales que apliquen. Pero, obviamente, hay lesiones, hay tentativas, hay daño en bien público. Y ustedes van a ver, cuando los mostremos, ahí están las caras de los sujetos”, afirmó Villa Mejía.

Las autoridades reiteraron el llamado a la convivencia y al respeto durante los eventos deportivos, y aseguraron que no habrá tolerancia frente a comportamientos que pongan en riesgo la seguridad ciudadana y la integridad de los asistentes.