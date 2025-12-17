Explosión en la comuna siete de Barrancabermeja dejó dos policías heridos

Bucaramanga

Una explosión registrada en las últimas horas en la vía que conduce al antiguo basurero municipal, en el sector Miradores del Lago de la comuna Siete de Barrancabermeja dejó como saldo dos uniformados de la Policía Nacional heridos, además de afectaciones en la infraestructura del sector.

De acuerdo con el reporte oficial de la Alcaldía de Barrancabermeja, los policías se movilizaban por el lugar al momento del estallido. “Los agentes fueron trasladados de inmediato a un centro asistencial y, según el reporte médico, su estado de salud es estable y presentan lesiones leves”.

Lea también: VIDEO | Así fue el atentado con explosivos que destruyó el peaje Lizama en Santander

“Se escuchó un estruendo y nos quedamos sin luz”, reportaron habitantes en la zona donde se presentó este hecho

El hecho también provocó daños en un poste de energía eléctrica, lo que ocasionó la suspensión del servicio en algunos sectores aledaños. Las autoridades adelantan las labores necesarias para restablecer la normalidad y garantizar la prestación del servicio.

La Administración Distrital informó que, de manera articulada con la Fuerza Pública y los organismos de seguridad, se mantiene y refuerza el despliegue institucional en el territorio. Para ello, se activó de forma permanente un Puesto de Mando Unificado (PMU), con el objetivo de asegurar el área afectada, proteger a la ciudadanía y salvaguardar la infraestructura estratégica del Distrito



Finalmente, la Alcaldía reiteró la importancia del trabajo conjunto con el Gobierno Nacional, en el marco de la situación de orden público que atraviesa el país, y aseguró que continuará adoptando las medidas necesarias para garantizar la seguridad, la vida y la tranquilidad de los habitantes de Barrancabermeja

