Gina Cardozo, 40 años de trayectoria en la Propiedad Horizontal, es condecorada en Cartagena

La Administración Integral de Gina Cardozo se complace en informar que nuestra fundadora y directora, Gina Cardozo Martínez, fue honrada con la Orden Civil al Mérito Cartagena Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad, en el Grado Comendador, según la Resolución No. 268 del 24 de noviembre de 2025, en reconocimiento a sus 40 años de impecable trayectoria en el sector de la Propiedad Horizontal.

Durante el evento protocolario, se llevó a cabo la lectura de la resolución que oficializa esta distinción, destacando el liderazgo, la disciplina y la invaluable contribución de Gina Cardozo al fortalecimiento de la Propiedad Horizontal en Cartagena y la región.

El Honorable Concejal Wilson Ernesto Toncel Ochoa dirigió unas palabras en las que exaltó su rol pionero, su postura ética, la transformación que ha impulsado en los procesos administrativos y la confianza que ha construido a lo largo de cuatro décadas de servicio.

Posteriormente, se realizó la imposición de la condecoración, seguida de la lectura de la Moción de Reconocimiento No. 062 de 2025 de la Honorable Cámara de Representantes, en la que se resalta el impacto de su trabajo en la profesionalización del sector.

La representante a la Cámara por Bolívar, Dra. Angela Vergara González, también dedicó unas palabras a Gina Cardozo, subrayando su aporte social y su ejemplo como mujer líder que ha dignificado la gestión administrativa en Propiedad Horizontal.

En el acto, la firma aliada Russell Bedford DSA entregó una placa conmemorativa a la homenajeada y a su empresa. Su CEO, Didier Sánchez Reinoso, expresó su admiración por la calidad, la solidez y la ética que han caracterizado la labor de Gina Cardozo Administración Integral a lo largo de los años.

La ceremonia también contó con el mensaje de Valeria De Pombo Cardozo, gerente general de GCAI, quien destacó con orgullo el legado de excelencia, disciplina y amor por el servicio que ha marcado la vida profesional de su madre.

El evento concluyó con los agradecimientos institucionales e invitación al cóctel de cierre, espacio en el que se celebraron los 40 años de servicio ininterrumpido de Gina Cardozo en la Propiedad Horizontal, un camino que hoy se reconoce como ejemplo para la ciudad.