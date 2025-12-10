Fuerte temblor despertó a Bucaramanga: así lo vivieron los ciudadanos

Un fuerte temblor se sintió en Bucaramanga y el área metropolitana, así como en otras regiones del país, hacia las 3:27 de la madrugada de este miércoles 10 de diciembre.

El Servicio Geológico Colombiano reportó una magnitud de 5.8 y un epicentro en Los Santos, a 150 kilómetros de profundidad.

En Bucaramanga, residentes de Cabecera, Mutis, Real de Minas, Diamante II y el Centro reportaron fuertes sacudidas que los mantuvo alerta durante un largo tiempo.

Lea también: FUERTE TEMBLOR HOY 10 de diciembre: Magnitud y epicentro, según el Servicio Geológico Colombiano

Varios edificios activaron alarmas internas mientras temblaba: ciudadanos en Santander por el temblor

“Estaba revisando lo del pico y placa. Sentí que algo se estaba moviendo, pensé que eran mis perros y que algo había pasado. Las alarmas se encendieron dos veces, pero nos advirtieron que no había emergencia. Pero, fue un momento crítico”, relató Martín Rojas Esparsa a Caracol Radio.

Las autoridades locales informaron que no se registraron daños estructurales ni emergencias mayores. El Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga realizó monitoreo en distintos puntos de la ciudad y confirmó que no hubo novedades.

Le recomendamos: A la cárcel los cinco señalados del intento de hurto a joyería en centro comercial de Bucaramanga

El vocero de defensa civil, Dudwing Villamizar, afirmó que los organismos de la Defensa Civil activaron los mecanismos de control como respuesta a este tipo de emergencia. “Estamos realizando un barrido por el departamento con el fin de recolectar la mayor información”.

La Oficina Municipal de Gestión del Riesgo también recordó a la ciudadanía la importancia de conocer las zonas seguras dentro de las viviendas y mantener a la mano un kit de emergencia.

Lea también: Gobernación entregó 49 motos para la Policía y el Ejército en Santander

“Sobre la azotea del edificio hay unas láminas metálicas que se movieron mientras temblaba. Eso, por supuesto, hizo que la situación fuera más alarmante, pero creo que hace rato no sentía un temblor tan fuerte”, comentó Javier Sandoval.

Bucaramanga está ubicada cerca del Nido Sísmico de Los Santos, una de las zonas con mayor actividad sísmica del país. Por eso, los expertos recomiendan mantener la calma ante estos eventos y seguir las indicaciones oficiales.